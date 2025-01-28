صلة غير متوقعة بين نوعية النوم السيئة والإصابة بالزهايمر... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!

كشفت دراسة صينية جديدة عن وجود صلة بين نوعية النوم السيئة وزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر.



وفي التفاصيل، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يكافحون للخلود إلى النوم خلال دورة النوم الرابعة هم أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر.



وقال الدكتور يوي لينغ، المؤلف الرئيسي للدراسة: "إن التأخير في نوم العين يعطل قدرة الدماغ على تعزيز الذكريات من خلال التدخل في العملية التي تساهم في التعلم والذاكرة".



وقام العلماء في هذه الدراسة بقياس نشاط أدمغة المشاركين أثناء نومهم، بما في ذلك الموجات الدماغية، وحركات العين، والتنفس، ومعدل ضربات القلب.