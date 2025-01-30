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تناول مكملات غذائية معينة يقلل من خطر الولادة المبكرة... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
صحة وتغذية
2025-01-30 | 05:17
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تناول مكملات غذائية معينة يقلل من خطر الولادة المبكرة... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
وجدت دراسة أميركية جديدة أن تناول مكملات غذائية معينة أثناء الحمل يمكنه أن يقلل بشكل كبير من خطر الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.
وينصح الأطباء النساء عادةً بتناول مكملات معينة مثل حمض الفوليك أثناء الحمل منذ السبعينيات لضمان ولادة الأطفال بصحة جيدة.
وأشارت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة لانسيت للصحة العالمية أن مكملات المغذيات الدقيقة المتعددة تعزز صحة الأشخاص الذين لا يحصلون على العناصر الغذائية الكافية من نظامهم الغذائي.
واكتشف العلماء في هذه الدراسة أن مكملات المغذيات الدقيقة المتعددة أدت إلى انخفاض خطر ولادة المبكرة لدى الأطفال بنسبة 27 في المئة.
وقال المؤلف الرئيسي دونغتشينغ وانغ، من كلية جورج ماسون للصحة العامة بولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة إن "التأثيرات الوقائية لمكملات المغذيات الدقيقة المتعددة قبل الولادة على معظم الأطفال، وخاصة الذين لديهم أكبر خطر للوفاة، تدعم بقوة التحول من مكملات الحديد وحمض الفوليك إلى مكملات المغذيات الدقيقة المتعددة".
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