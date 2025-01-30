صلة بين تغيّر مستوى الكوليسترول الضار وزيادة خطر الإصابة بالخرف... هذا ما كشفه العلماء!

أشارت دراسة إلى أن كبار السن الذين يعانون من تغير مستويات الكوليسترول لديهم بشكل مستمر، هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 60 في المئة.وتتبع العلماء الأشخاص الذين شاركوا في هذه الدراسة لمدة تصل إلى 5 سنوات وأجروا لهم اختبارات ذاكرة منتظمة.وقال مؤلف الدراسة الدكتور تشن تشو، من جامعة موناش في ملبورن بأستراليا: "تشير هذه النتائج إلى أن تقلبات الكوليسترول، التي يتم قياسها سنويا، قد تساعد على تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالخرف".وقسّم العلماء الأشخاص الذين شاركوا في هذه الدراسة إلى 4 مجموعات اعتمادًا على مدى تغير نسبة الكوليسترول لديهم، ووجدوا صلة بين الكوليسترول الضار LDL والإصابة بالخرف.وأضاف الدكتور تشو: "يجب مراقبة نسبة الكوليسترول لدى كبار السن لمعرفة التغيرات لديهم بمرور الوقت والمساعدة على تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الضعف الإدراكي أو الخرف".