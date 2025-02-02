لماذا نشعر دائماً بالإرهاق بعد يوم العمل الطويل؟ إليكم ما كشفه الخبراء!

كشف الخبراء أن الشعور بالإرهاق بعد يوم طويل في العمل يرتبط بالإجهاد العقلي والعاطفي للعمل نفسه، وخاصةً التبديل المستمر في المهام والاجتماعات.وفي هذا السياق، قالت عالمة النفس كارلي دوبر إن هذا الشعور يعرف باسم "التعب المعرفي"، والذي ينتج عن إكمال الموظفين لعدد من المهام غير الضرورية أو العاجلة التي تضعف قدرة العقل على الاستجابة إليها بشكل أسرع.وتابعت دوبر: "يحدث التعب المعرفي عندما نتخذ العديد من القرارات الدقيقة في اليوم، بالإضافة إلى العديد من نقاط الاتصال المختلفة التي تجذب انتباهنا في المكتب مثل الهواتف أو الزملاء أو الضوضاء وعدم تحريك الجسم لوقت طويل".ونصحت دوبر الموظفين بالمشي مرة أو مرتين يومياً خلال استراحة الغداء أو بعد الظهر بالإضافة إلى تناول أطعمة صحية وشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على صحة الجسم والدماغ.كما نصحت دوبر بممارسة نشاطات ممتعة بهدف تحسين حالة الموظفين المزاجية وتقليل التوتر، والتي تشمل القراءة، والاستماع إلى الموسيقى والمشي لمسافات طويلة.ومن جهته، شدد الممارس الطبي الدكتور زاك على أهمية تعرّض الموظفين لضوء الشمس الطبيعي صباحاً، والذي يساعد على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ.وأوصى زاك بالحصول على قسط كاف من النوم، بين 7 و9 ساعات، لتجنب الشعور بالإرهاق.ومن جهة أخرى، حذّر زاك من أن "الإرهاق المزمن والمستمر يمكن أن يشير في بعض الأحيان إلى مشاكل كامنة مثل فقر الدم، واضطرابات الغدة الدرقية، وتوقف التنفس أثناء النوم، أو حتى الاكتئاب".