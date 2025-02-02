الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أرض الواقع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لماذا نشعر دائماً بالإرهاق بعد يوم العمل الطويل؟ إليكم ما كشفه الخبراء!
صحة وتغذية
2025-02-02 | 13:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لماذا نشعر دائماً بالإرهاق بعد يوم العمل الطويل؟ إليكم ما كشفه الخبراء!
كشف الخبراء أن الشعور بالإرهاق بعد يوم طويل في العمل يرتبط بالإجهاد العقلي والعاطفي للعمل نفسه، وخاصةً التبديل المستمر في المهام والاجتماعات.
وفي هذا السياق، قالت عالمة النفس كارلي دوبر إن هذا الشعور يعرف باسم "التعب المعرفي"، والذي ينتج عن إكمال الموظفين لعدد من المهام غير الضرورية أو العاجلة التي تضعف قدرة العقل على الاستجابة إليها بشكل أسرع.
وتابعت دوبر: "يحدث التعب المعرفي عندما نتخذ العديد من القرارات الدقيقة في اليوم، بالإضافة إلى العديد من نقاط الاتصال المختلفة التي تجذب انتباهنا في المكتب مثل الهواتف أو الزملاء أو الضوضاء وعدم تحريك الجسم لوقت طويل".
ونصحت دوبر الموظفين بالمشي مرة أو مرتين يومياً خلال استراحة الغداء أو بعد الظهر بالإضافة إلى تناول أطعمة صحية وشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على صحة الجسم والدماغ.
كما نصحت دوبر بممارسة نشاطات ممتعة بهدف تحسين حالة الموظفين المزاجية وتقليل التوتر، والتي تشمل القراءة، والاستماع إلى الموسيقى والمشي لمسافات طويلة.
ومن جهته، شدد الممارس الطبي الدكتور زاك على أهمية تعرّض الموظفين لضوء الشمس الطبيعي صباحاً، والذي يساعد على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ.
وأوصى زاك بالحصول على قسط كاف من النوم، بين 7 و9 ساعات، لتجنب الشعور بالإرهاق.
ومن جهة أخرى، حذّر زاك من أن "الإرهاق المزمن والمستمر يمكن أن يشير في بعض الأحيان إلى مشاكل كامنة مثل فقر الدم، واضطرابات الغدة الدرقية، وتوقف التنفس أثناء النوم، أو حتى الاكتئاب".
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
دائماً
بالإرهاق
العمل
الطويل؟
إليكم
الخبراء!
عادة صحية شائعة تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية... اعتمدوها الآن!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-01-22
استبدال المياه العادية بالمياه الفوارة قد يساعدكم في إنقاص وزنكم... إليكم ما كشفه الخبراء
صحة وتغذية
2025-01-22
استبدال المياه العادية بالمياه الفوارة قد يساعدكم في إنقاص وزنكم... إليكم ما كشفه الخبراء
0
موضة وجمال
2025-01-23
3 عادات شائعة تؤدي إلى ظهور التجاعيد العميقة... هذا ما كشفه الخبراء!
موضة وجمال
2025-01-23
3 عادات شائعة تؤدي إلى ظهور التجاعيد العميقة... هذا ما كشفه الخبراء!
0
آخر الأخبار
2025-01-06
هوكستين بعد لقائه بري: تسرني دائماً العودة إلى بيروت لمتابعة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل
آخر الأخبار
2025-01-06
هوكستين بعد لقائه بري: تسرني دائماً العودة إلى بيروت لمتابعة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل
0
فنّ
2025-01-18
"أشعر أنني محظوظة"... هذا ما كشفته رزان جمال عن شخصيتها الجديدة للـLBCI! (فيديو)
فنّ
2025-01-18
"أشعر أنني محظوظة"... هذا ما كشفته رزان جمال عن شخصيتها الجديدة للـLBCI! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-01-30
عادة صحية شائعة تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية... اعتمدوها الآن!
صحة وتغذية
2025-01-30
عادة صحية شائعة تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية... اعتمدوها الآن!
0
صحة وتغذية
2025-01-30
صلة بين تغيّر مستوى الكوليسترول الضار وزيادة خطر الإصابة بالخرف... هذا ما كشفه العلماء!
صحة وتغذية
2025-01-30
صلة بين تغيّر مستوى الكوليسترول الضار وزيادة خطر الإصابة بالخرف... هذا ما كشفه العلماء!
0
صحة وتغذية
2025-01-30
تناول مكملات غذائية معينة يقلل من خطر الولادة المبكرة... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
صحة وتغذية
2025-01-30
تناول مكملات غذائية معينة يقلل من خطر الولادة المبكرة... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
0
صحة وتغذية
2025-01-29
في هذا البلد... تلوث الهواء يتسبب بعشرات الآلاف من الحالات المرضية الجديدة
صحة وتغذية
2025-01-29
في هذا البلد... تلوث الهواء يتسبب بعشرات الآلاف من الحالات المرضية الجديدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-02-01
محافظ بيروت يصدر قراراً بتعديل التعرفة الرسمية للشركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات
أخبار لبنان
2025-02-01
محافظ بيروت يصدر قراراً بتعديل التعرفة الرسمية للشركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات
0
فنّ
05:36
بإطلالة جليدية ولامعة... بيونسيه تفاجئ جمهورها بخبر سار: هذا ما نشرته
فنّ
05:36
بإطلالة جليدية ولامعة... بيونسيه تفاجئ جمهورها بخبر سار: هذا ما نشرته
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
مسنات يابانيات يتعمدن دخول السجون بدلًا من الوحدة خارجه
تقارير نشرة الاخبار
14:02
مسنات يابانيات يتعمدن دخول السجون بدلًا من الوحدة خارجه
0
أخبار دولية
2025-01-26
الأمم المتحدة: "الظروف ليست مهيأة بعد" لعودة سكان البلدات الحدودية في جنوب لبنان
أخبار دولية
2025-01-26
الأمم المتحدة: "الظروف ليست مهيأة بعد" لعودة سكان البلدات الحدودية في جنوب لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
مسنات يابانيات يتعمدن دخول السجون بدلًا من الوحدة خارجه
تقارير نشرة الاخبار
14:02
مسنات يابانيات يتعمدن دخول السجون بدلًا من الوحدة خارجه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
لقاء أوّل جمع الشرع بولي العهد السعوديّ وخطط مستقبليّة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا
تقارير نشرة الاخبار
13:51
لقاء أوّل جمع الشرع بولي العهد السعوديّ وخطط مستقبليّة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من الغارات إلى مرحلة نسف المباني في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من الغارات إلى مرحلة نسف المباني في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
رئيس الحكومة الإسرائيليّ وصل إلى واشنطن ومحاولات إعادة رسم الشّرق الأوسط "على نحو أفضل"
تقارير نشرة الاخبار
13:33
رئيس الحكومة الإسرائيليّ وصل إلى واشنطن ومحاولات إعادة رسم الشّرق الأوسط "على نحو أفضل"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في الذكرى الرابعة لاغتيال لقمان سليم ,عائلته لا تزال تنتظر العدالة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في الذكرى الرابعة لاغتيال لقمان سليم ,عائلته لا تزال تنتظر العدالة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـLBCI في عيترون المحررة... عودة بين أكوام الركام
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـLBCI في عيترون المحررة... عودة بين أكوام الركام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الـ LBCI في دير ميماس ومع اهالي كفركلا...جيرة ومصير مشترك
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الـ LBCI في دير ميماس ومع اهالي كفركلا...جيرة ومصير مشترك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ملف تشكيل الحكومة… معطيات جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ملف تشكيل الحكومة… معطيات جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جريمة فاريا... لا تسويات هذه المرة ودم الشاب خليل إلى القضاء ودولة القانون
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جريمة فاريا... لا تسويات هذه المرة ودم الشاب خليل إلى القضاء ودولة القانون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:01
جريمة تهز فاريا... شاب يلقى مصرعه بعدما تعرض لعملية دهس
أمن وقضاء
06:01
جريمة تهز فاريا... شاب يلقى مصرعه بعدما تعرض لعملية دهس
2
أمن وقضاء
12:11
جريمة الدهس في فاريا تابع... أمن الدولة توقف الشابة التي كانت برفقة منفذ الجريمة ووالدته
أمن وقضاء
12:11
جريمة الدهس في فاريا تابع... أمن الدولة توقف الشابة التي كانت برفقة منفذ الجريمة ووالدته
3
أمن وقضاء
02:41
عملية سلب إمرأة في الكسليك
أمن وقضاء
02:41
عملية سلب إمرأة في الكسليك
4
حال الطقس
01:03
منخفض جوي هذا الأسبوع... إليكم التفاصيل
حال الطقس
01:03
منخفض جوي هذا الأسبوع... إليكم التفاصيل
5
أمن وقضاء
08:10
تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها بلدة فاريا
أمن وقضاء
08:10
تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها بلدة فاريا
6
أمن وقضاء
08:39
توقيف شابين متهمين بجريمة قتل الشاب في فاريا
أمن وقضاء
08:39
توقيف شابين متهمين بجريمة قتل الشاب في فاريا
7
خبر عاجل
11:54
قاسم: قررنا أن نختار ٢٣ شباط لإقامة تشييع جماهريّ واسع للامين العام السابق السيد حسن نصرالله
خبر عاجل
11:54
قاسم: قررنا أن نختار ٢٣ شباط لإقامة تشييع جماهريّ واسع للامين العام السابق السيد حسن نصرالله
8
صحف اليوم
00:23
مصدر مقرب من الثنائي أمل حزب الله لـ"الأنباء الكويتية": إقرار من الجميع بأن وزارة المال من حصته
صحف اليوم
00:23
مصدر مقرب من الثنائي أمل حزب الله لـ"الأنباء الكويتية": إقرار من الجميع بأن وزارة المال من حصته
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More