الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أرض الواقع
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لماذا نشعر دائماً بالإرهاق بعد يوم العمل الطويل؟ إليكم ما كشفه الخبراء!

صحة وتغذية
2025-02-02 | 13:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لماذا نشعر دائماً بالإرهاق بعد يوم العمل الطويل؟ إليكم ما كشفه الخبراء!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لماذا نشعر دائماً بالإرهاق بعد يوم العمل الطويل؟ إليكم ما كشفه الخبراء!

كشف الخبراء أن الشعور بالإرهاق بعد يوم طويل في العمل يرتبط بالإجهاد العقلي والعاطفي للعمل نفسه، وخاصةً التبديل المستمر في المهام والاجتماعات.

وفي هذا السياق، قالت عالمة النفس كارلي دوبر إن هذا الشعور يعرف باسم "التعب المعرفي"، والذي ينتج عن إكمال الموظفين لعدد من المهام غير الضرورية أو العاجلة التي تضعف قدرة العقل على الاستجابة إليها بشكل أسرع.

وتابعت دوبر: "يحدث التعب المعرفي عندما نتخذ العديد من القرارات الدقيقة في اليوم، بالإضافة إلى العديد من نقاط الاتصال المختلفة التي تجذب انتباهنا في المكتب مثل الهواتف أو الزملاء أو الضوضاء وعدم تحريك الجسم لوقت طويل".

ونصحت دوبر الموظفين بالمشي مرة أو مرتين يومياً خلال استراحة الغداء أو بعد الظهر بالإضافة إلى تناول أطعمة صحية وشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على صحة الجسم والدماغ.

كما نصحت دوبر بممارسة نشاطات ممتعة بهدف تحسين حالة الموظفين المزاجية وتقليل التوتر، والتي تشمل القراءة، والاستماع إلى الموسيقى والمشي لمسافات طويلة.

ومن جهته، شدد الممارس الطبي الدكتور زاك على أهمية تعرّض الموظفين لضوء الشمس الطبيعي صباحاً، والذي يساعد على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ.

وأوصى زاك بالحصول على قسط كاف من النوم، بين 7 و9 ساعات،  لتجنب الشعور بالإرهاق.

ومن جهة أخرى، حذّر زاك من أن "الإرهاق المزمن والمستمر يمكن أن يشير في بعض الأحيان إلى مشاكل كامنة مثل فقر الدم، واضطرابات الغدة الدرقية، وتوقف التنفس أثناء النوم، أو حتى الاكتئاب".

المصدر
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

دائماً

بالإرهاق

العمل

الطويل؟

إليكم

الخبراء!

عادة صحية شائعة تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية... اعتمدوها الآن!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-01-22

استبدال المياه العادية بالمياه الفوارة قد يساعدكم في إنقاص وزنكم... إليكم ما كشفه الخبراء

LBCI
موضة وجمال
2025-01-23

3 عادات شائعة تؤدي إلى ظهور التجاعيد العميقة... هذا ما كشفه الخبراء!

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-06

هوكستين بعد لقائه بري: تسرني دائماً العودة إلى بيروت لمتابعة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل

LBCI
فنّ
2025-01-18

"أشعر أنني محظوظة"... هذا ما كشفته رزان جمال عن شخصيتها الجديدة للـLBCI! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-01-30

عادة صحية شائعة تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية... اعتمدوها الآن!

LBCI
صحة وتغذية
2025-01-30

صلة بين تغيّر مستوى الكوليسترول الضار وزيادة خطر الإصابة بالخرف... هذا ما كشفه العلماء!

LBCI
صحة وتغذية
2025-01-30

تناول مكملات غذائية معينة يقلل من خطر الولادة المبكرة... هذا ما كشفته دراسة حديثة!

LBCI
صحة وتغذية
2025-01-29

في هذا البلد... تلوث الهواء يتسبب بعشرات الآلاف من الحالات المرضية الجديدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-01

محافظ بيروت يصدر قراراً بتعديل التعرفة الرسمية للشركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات

LBCI
فنّ
05:36

بإطلالة جليدية ولامعة... بيونسيه تفاجئ جمهورها بخبر سار: هذا ما نشرته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

مسنات يابانيات يتعمدن دخول السجون بدلًا من الوحدة خارجه

LBCI
أخبار دولية
2025-01-26

الأمم المتحدة: "الظروف ليست مهيأة بعد" لعودة سكان البلدات الحدودية في جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

مسنات يابانيات يتعمدن دخول السجون بدلًا من الوحدة خارجه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

لقاء أوّل جمع الشرع بولي العهد السعوديّ وخطط مستقبليّة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

من الغارات إلى مرحلة نسف المباني في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

رئيس الحكومة الإسرائيليّ وصل إلى واشنطن ومحاولات إعادة رسم الشّرق الأوسط "على نحو أفضل"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

في الذكرى الرابعة لاغتيال لقمان سليم ,عائلته لا تزال تنتظر العدالة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الـLBCI في عيترون المحررة... عودة بين أكوام الركام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الـ LBCI في دير ميماس ومع اهالي كفركلا...جيرة ومصير مشترك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

ملف تشكيل الحكومة… معطيات جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

جريمة فاريا... لا تسويات هذه المرة ودم الشاب خليل إلى القضاء ودولة القانون

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
06:01

جريمة تهز فاريا... شاب يلقى مصرعه بعدما تعرض لعملية دهس

LBCI
أمن وقضاء
12:11

جريمة الدهس في فاريا تابع... أمن الدولة توقف الشابة التي كانت برفقة منفذ الجريمة ووالدته

LBCI
أمن وقضاء
02:41

عملية سلب إمرأة في الكسليك

LBCI
حال الطقس
01:03

منخفض جوي هذا الأسبوع... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
08:10

تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها بلدة فاريا

LBCI
أمن وقضاء
08:39

توقيف شابين متهمين بجريمة قتل الشاب في فاريا

LBCI
خبر عاجل
11:54

قاسم: قررنا أن نختار ٢٣ شباط لإقامة تشييع جماهريّ واسع للامين العام السابق السيد حسن نصرالله

LBCI
صحف اليوم
00:23

مصدر مقرب من الثنائي أمل حزب الله لـ"الأنباء الكويتية": إقرار من الجميع بأن وزارة المال من حصته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More