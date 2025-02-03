في هذه الدولة الإفريقية... منظمة الصحة العالمية تعلن بدء تجربة لقاح ضد الإيبولا

بعد أقلّ من أسبوع من إعلان السلطات في أوغندا تفشي الوباء فيها، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أنّ تجربة لقاح ضد الإيبولا في البلاد بدأت الإثنين.

وقال تيدروس على منصة إكس (تويتر سابقا) إنّ "تجربة اللقاح هذه أُطلقت في وقت قياسي (...) مع ضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية والأخلاقية الوطنية والدولية".

وأوضح أنّ هذه التجربة تستهدف "مخالطي المصابين بالمرض ومخالطيهم".

ولفت إلى أنّها "تجربة أولى لتقييم الفعالية السريرية للقاح ضدّ مرض فيروس إيبولا-السودان".

وقال "تظهر هذه التجربة أهمية الاستثمار في البحوث المرتبطة باللقاحات والعلاجات وتطويرها، والاستعداد للاستجابة للأوبئة".

وأعلنت السلطات الأوغندية في 30 كانون الثاني تفشّي فيروس إيبولا في العاصمة كمبالا حيث قتل المرض ممرّضا كان يعمل في مستشفى مولاغو الوطني.

وقال تيدروس الإثنين "ستواصل منظمة الصحة العالمية دعم الحكومة في الاستجابة العالمية للسيطرة" على الوباء.

وللمرض ستّ سلالات مختلفة تسبّبت ثلاث منها (بونديبوغيو، السودان، زائير) في حدوث أوبئة انتشرت على نطاق واسع.

ولا يوجد حاليا أي لقاح ضد فيروس إيبولا-السودان.

وتسبب هذا الفيروس بكل سلالاته، في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا منذ العام 1976.

وكالة فرانس برس