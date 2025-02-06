لتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني... تناولوا القهوة من دون هذه الإضافات!

أظهرت دراسة حديثة أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بحال عدم إضافة السكر أو المحليات إليها قبل تناولها.وفي التفاصيل، نظرت الدراسة في استهلاك القهوة لما يقارب من 290 ألف شخص، من بينهم 13 ألف شخص أصيبوا بالسكري من النوع الثاني.ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا القهوة السوداء أو الممزوجة بالحليب كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 10 في المئة لكل كوب يستهلكونه يومياً.كما وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين أضافوا ملعقة صغيرة من السكر إلى قهوتهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض.وكشفت الدراسة أن استخدام المحليات الصناعية في القهوة رفع من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.وقال الدكتور ماتياس هين، الذي قاد الدراسة من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة: "تناول القهوة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكري، ولكن إضافة السكر أو المحليات يقلل بشكل كبير من هذه الفوائد".