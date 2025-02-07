الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

للحفاظ على طعمه وخصائصه الغذائية... العلم يتوصل إلى الوصفة المثالية لسلق البيض

صحة وتغذية
2025-02-07 | 08:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
للحفاظ على طعمه وخصائصه الغذائية... العلم يتوصل إلى الوصفة المثالية لسلق البيض
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
للحفاظ على طعمه وخصائصه الغذائية... العلم يتوصل إلى الوصفة المثالية لسلق البيض

توصل العلماء في دراسة نُشرت يوم الخميس إلى الطريقة المثالية لطهو البيض، وهي وصفة جديدة يعتقدون أنها الأفضل للحفاظ على طعمه وخصائصه الغذائية.

فطهو البيض فن دقيق نظرا إلى كونه يتطلب درجة حرارة مختلفة للصفار والبياض (الألبومين).

يبدأ الصفار بالتصلب عند حرارة 65 درجة مئوية في حين أن البياض يستلزم لذلك 85 درجة. وبالتالي، لتجنب الحصول على بيضة برشت، ينبغي على الطهاة اعتماد "درجة حرارة وسطية"، وفق معدّي الدراسة التي نشرت في مجلة "كومونيكيشنز إنجينيرينغ".

في حالة البيض المسلوق (المطبوخ لمدة 12 دقيقة عند حرارة مئة درجة مئوية)، تكون درجة الحرارة النهائية لكل أجزاء البيضة مئة درجة، وهي أعلى بكثير من حرارة الطهو.

أما البيضة المسمّاة مثالية (المطبوخة بحرارة 60 و70 درجة مئوية لمدة ساعة) فتنتج بيضة عند 65 درجة مئوية، وهي الحرارة المثالية للصفار، ولكنها منخفضة جدا بحيث لا تتمكن البروتينات الموجودة في البياض من التجمع.

وفي البيضة المسلوقة جزئيا (المطبوخة لمدة ست دقائق على حرارة مئة درجة مئوية)، فإن الصفار هو الذي لا ينضج بشكل كافٍ، على ما لاحظ المؤلفون.

ولجأ الباحثون الإيطاليون المتخصصون في البوليمرات إلى معالجة المشكلة من خلال محاكاة العملية باستخدام برنامج ديناميكيات السوائل الحسابية، وهو برنامج حاسوبي يستخدم لمحاكاة وتحليل تدفقات السوائل وتفاعلاتها مع الأسطح الصلبة.

- مواد قابلة لإعادة التدوير -

ويتمثل الحل المقترح في استخدام وعاء من الماء المغلي على حرارة مئة درجة مئوية ووعاء من الماء على حرارة 30 درجة مئوية ونقل البيض من أحدهما إلى الآخر كل دقيقتين لمدة 32 دقيقة بالضبط.

وأوضح بيليغرينو موستو الذي شارك في إعداد الدراسة لوكالة فرانس برس أن هذه التقنية تتيح "الوصول إلى حالة مستقرة في وسط الصفار عند حرارة ثابتة تبلغ 67 درجة مئوية"، وهي تقريبا القيمة المتوسطة بين قدر الماء الساخن وقدر الماء الفاتر.

"وعلى النقيض من ذلك، يتعرض بياض البيض لحرارة تتراوح بين 100-87 درجة مئوية و30-55 درجة مئوية بالتناوب أثناء الدورات الساخنة والباردة"، مما يتيح لكل طبقات الألبومين الوصول إلى درجة حرارة الطهو، بحسب موستو، وهو مدير الأبحاث في المركز الوطني للأبحاث في إيطاليا.

ثم اختبر معدّو الدراسة طريقة "الطهو على أساس الدورات" هذه عمليا. وأفادت الدراسة بأن النتيجة كانت "أقرب إلى البيضة المسلوقة من حيث نسيج بياضها، في حين أنها تشبه إلى حد كبير البيضة المثالية من حيث صفارها".

ورأى الباحثون أن الطهو على أساس دورات يشكّل أيضا "الطريقة الأكثر فائدة من حيث القيمة الغذائية". وأظهر التحليل الكيميائي أن صفار البيض المكرر يحتوي على كمية أكبر من البوليفينول - وهي مغذيات دقيقة تعزز الصحة - مقارنة بالبيض المسلوق أو المسلوق جزئيا أو كليا.

وهذه النتيجة "غير متوقعة جزئيا"، وفقا لموستو، الذي رجّح أن يكون السبب "التحلل الحراري للجزيئات النشطة بيولوجيا" في درجات الحرارة المرتفعة.

وفي حين بات إرنستو دي مايو، أحد المشاركين في إعداد الدراسة، يستخدم هذه الطريقة باستمرار مع عائلته وأصدقائه "الذين يقدّرونها حقا"، فإن التطبيقات تتجاوز المطبخ، على قول موستو.

وأوضح الباحث أن "التصميم الحراري الجيد قد يتيح تطوير هياكل متعددة الطبقات داخل جسم مصنوع من مادة واحدة"قابلة لإعادة التدوير بالكامل.

وأكد أن "الجسم الناتج ستكون له خصائص متعددة الطبقات، كما لو كان مكوّنا من مواد عدة"، "يصعب جدا، إن لم يكن من المستحيل، إعادة تدويرها".
 
المصدر: فرانس برس
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

وخصائصه

الغذائية...

العلم

يتوصل

الوصفة

المثالية

البيض

LBCI التالي
تأثير سلبي لدخان الشموع على صحة الدماغ... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
لتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني... تناولوا القهوة من دون هذه الإضافات!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2024-12-15

وصفة "فريكاسيه السلمون" اللذيذة مع الشيف فادي زغيب: خطوات سهلة وطعم لا يُقاوم (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2025-01-26

طبق القريدس على الطريقة الصينية... وصفة سهلة التحضير ولذيذة الطعم (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-09

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية يطمئن اللبنانيين قبل الأعياد: أسعار المواد الغذائية مستقرة

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-03

البيت الأبيض: أميركا لا تزال ملتزمة بالعمل لضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
09:00

تأثير سلبي لدخان الشموع على صحة الدماغ... هذا ما كشفته دراسة حديثة!

LBCI
صحة وتغذية
2025-02-06

لتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني... تناولوا القهوة من دون هذه الإضافات!

LBCI
صحة وتغذية
2025-02-04

أبرزها البرتقال والخبز... إليكم 9 أطعمة تعزز مستويات الكالسيوم في الجسم: تناولوها بكثرة!

LBCI
صحة وتغذية
2025-02-04

دراسة: تلوث الهواء يؤدي إلى انتشار سرطان الرئة لدى غير المدخنين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-08

أكثر من 100 ألف نازح في أسبوع من المعارك شرقي الكونغو الديموقراطية

LBCI
خبر عاجل
12:41

بعد اعتذار ناصر السعيدي عن عدم دخول الحكومة لتفضيله استلام حقيبة ضمن اختصاصه ستُستكمل المشاورات الليلة في محاولة للتوافق على الإسم الشيعي الخامس وفي حال الإتفاق يعود الرئيس المكلف غدا إلى بعبدا وقنوات التواصل مع بري كانت مفتوحة

LBCI
أخبار دولية
09:28

روسيا تعلن توقيف أربع نساء يعملن لحساب أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
11:49

حماس: سنفرج عن لياهو شرابي وأور ليفي وأوهاد بن عامي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:07

رعد يعلق على تصريحات أورتاغوس: تدخل سافر وخروج عن كل اللياقات الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

تفاصيل زيارة نائبة مبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط للرئيس عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

محاولات جارية لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة... اليكم آخر التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
05:37

باسيل: لا نقبل بأن يسمي أحد عنا ممثلينا ولا باحتسابنا على أحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:50

نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط في قصر بعبدا... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
16:17

الصليب الأحمر سلم جثمان عنصر من هيئة تحرير الشام ومخطوفَين والهيئة بدورها سلّمت مخطوفَين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تحت عنوان "لنركض سوا من النهاية إلى البداية"... سباق OMT بيروت ماراتون سيعود وبزخم في ٤ أيار المقبل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:28

الـVideo Games تضيف عنصرًا جديدًا: حاسة الشم

LBCI
أخبار دولية
13:18

غزة بين عرض ترامب ورفض العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:59

سلسلة غارات اسرائيلية على البقاع والجنوب..

LBCI
خبر عاجل
06:47

عبود: منع سير الدراجات النارية ضمن نطاق بيروت في هذا التوقيت... وهؤلاء هم المستثنون

LBCI
حال الطقس
00:37

طقس بارد جدًا ومثلج... إليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
07:44

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من بعبدا يعبّر عن وجهة نظرها والرئاسة غير معنيّة به

LBCI
خبر عاجل
04:53

معلومات للـLBCI: المستهدف في الإنفجار داخل منزل في طيرحرفا يدعى عباس حيدر ولديه مسؤولية في حزب الله

LBCI
خبر عاجل
04:47

نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من قصر بعبدا: إسرائيل تمكنت من هزيمة حزب الله ونريد التأكد من أنه لن يشارك في أي حكومة مقبلة

LBCI
خبر عاجل
10:36

محصلة الإشتباكات المستمرة عند الحدود اللبنانية السورية بين العشائر وعناصر هيئة تحرير الشام حتى اللحظة هي ٣ شهداء و١٠ جرحى من العشائر

LBCI
أخبار لبنان
14:38

بعد قليل.. تبادل للمخطوفين إثر الإشكالات التي حصلت في بلدة حاويك بين عناصر هيئة تحرير الشام والعشائر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More