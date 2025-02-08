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هل يؤثر الشتاء على مزاجكم؟ إليكم أفضل الحلول لمحاربة الاكتئاب الموسمي

صحة وتغذية
2025-02-08 | 14:10
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هل يؤثر الشتاء على مزاجكم؟ إليكم أفضل الحلول لمحاربة الاكتئاب الموسمي
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هل يؤثر الشتاء على مزاجكم؟ إليكم أفضل الحلول لمحاربة الاكتئاب الموسمي

يستطيع فصل الشتاء أن يؤثر على الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD)، وهو نوع من الاكتئاب يظهر خلال فصلي الخريف والشتاء، عندما تصبح ساعات النهار أقصر.

وعلى الرغم من أن "كآبة الشتاء" قد تؤدي إلى مشاعر حزن خفيفة مع انخفاض درجات الحرارة، إلا أن اضطرابSAD   يتميز بحالة اكتئاب مستمرة تدوم لمدة لا تقل عن أسبوعين.

من أكثر المفاهيم الخاطئة حول هذا الاضطراب هو أنه يحدث كل عام ولا يمكننا فعل أي شيء حياله. لكن الحقيقة أنه يمكننا اتخاذ بعض الخطوات الفعالة لإدارته والتخفيف من تأثيره.

إليكم ثلاث نصائح للتعامل مع SAD، بالإضافة إلى إرشادات حول متى يجب طلب المساعدة المهنية.

كيف تعرف أنك مصاب بـ SAD؟

يظهرSAD  بأشكال مختلفة، فقد تجد نفسك تنام أكثر أو أقل من المعتاد، أو تأكل كثيرًا أو بالكاد تتناول الطعام.

يؤثر هذا الاضطراب على متعتك بالأشياء التي كنت تحبها في السابق، مما يجعلك أقل نشاطًا وأقل دافعًا للقيام بأي شيء. كما أنه يؤدي إلى تغيّرات واضحة في المزاج.

كيف تتغلب على SAD؟

لا داعي للقلق! هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتحكم في أعراضه:

تناول وجبات غذائية متوازنة: تُظهر بعض الأبحاث أن الأطعمة المصنعة بشكل مفرط قد تؤثر سلبًا على القلق والاكتئاب، لذا من المهم التركيز على الأطعمة الطبيعية والمغذية. كما يجب الانتباه إلى عادات الأكل لديك، ومعرفة ما إذا كان هناك أي تغيّر في شهيتك.

التعرض لأشعة الشمس: يبقى التعرّض الطبيعي لضوء الشمس هو الخيار الأمثل، حتى لو كان الطقس غائمًا. فأشعة الشمس هي أفضل مصدر لفيتامين D، والذي يلعب دورًا كبيرًا في تحسين المزاج. كما أن ممارسة150  دقيقة من الرياضة أسبوعيًا تساهم بشكل كبير في تقليل القلق والاكتئاب.

إذا كنت تميل إلى البقاء في المنزل وعزل نفسك عن الآخرين، فإن ذلك قد يزيد من سوء الأعراض.

التحفيز السلوكي: يُعد التحفيز السلوكي من الطرق الفعالة لكسر حلقة الاكتئاب. حاول القيام بالأنشطة التي كنت تستمتع بها سابقًا حتى لو لم تكن لديك الرغبة في ذلك. كلما شاركت في أنشطة اجتماعية، شعرت بتحسن تدريجيًا.

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صحة وتغذية

الاضطراب العاطفي الموسمي

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الاكتئاب الموسمي.

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