التهاب الجيوب الأنفية... ما هي الأعراض الشائعة وكيفية المعالجة؟





رائحة الفم الكريهة



قد تكون رائحة الفم الكريهة ناجمة عن التهاب الجيوب الأنفية المزمن الذي يؤدي إلى تراكم المخاط والبكتيريا في تلك المنطقة، كما أنها لا تزول من خلال تنظيف الأسنان بالفرشاة.



تغير في حاستي الشم والتذوق



يخطئ الكثير من الناس في اعتبار هذا التغير أحد أعراض البرد المستمرة، لكنه قد يشير إلى التهاب أو انسداد في الممرات الأنفية الناجمة عن التهاب الجيوب الأنفية.



التعب والضباب الذهني



التهاب الجيوب الأنفية لا يؤثر فقط على حاستي الشم والذوق بل يستنزف أيضًا طاقة الجسم كونه يستخدم الموارد لمكافحة الحالة، ما قد يؤدي إلى صعوبة التركيز أثناء القيام بالمهام اليومية.



السعال الرطب



بينما يرتبط السعال الجاف غالبًا بالعدوى الفيروسية، يمكن أن يؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى سعال رطب أو مملوء بالمخاط، خاصة في الليل. التهاب الجيوب الأنفية حالة قد لا يتمكن الكثيرون من تحديدها بشكل صحيح لذلك حددت الاختصاصية نيام ماكميلان في حديث لموقع " ميرور " البريطاني أعراضها الرئيسية.قد تكون رائحة الفم الكريهة ناجمة عن التهاب الجيوب الأنفية المزمن الذي يؤدي إلى تراكم المخاط والبكتيريا في تلك المنطقة، كما أنها لا تزول من خلال تنظيف الأسنان بالفرشاة.يخطئ الكثير من الناس في اعتبار هذا التغير أحد أعراض البرد المستمرة، لكنه قد يشير إلى التهاب أو انسداد في الممرات الأنفية الناجمة عن التهاب الجيوب الأنفية.التهاب الجيوب الأنفية لا يؤثر فقط على حاستي الشم والذوق بل يستنزف أيضًا طاقة الجسم كونه يستخدم الموارد لمكافحة الحالة، ما قد يؤدي إلى صعوبة التركيز أثناء القيام بالمهام اليومية.بينما يرتبط السعال الجاف غالبًا بالعدوى الفيروسية، يمكن أن يؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى سعال رطب أو مملوء بالمخاط، خاصة في الليل.

وفي هذا السياق، اقترحت نيام ماكميلان معالجة الأعراض من خلال تناول الفيتامين د لتعزيز جهاز المناعة ومحاربة التعب ولكن بحال تفاقم الحالة يُفضّل الاستعانة بالمساعدة الطبية.