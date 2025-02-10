صلة غير متوقعة بين اضطرابات النوم والإصابة بسرطان الدم... إليكم التفاصيل!

حذّر مركز سرطان الدم في المملكة المتحدة من أن اضطرابات النوم، مثل انقطاع النفس أثناء النوم وساعات النوم غير المنتظمة وأنماط النوم غير المنتظمة، قد تشير إلى الإصابة بسرطان الدم.وفي التفاصيل، كشف المركز أن الألم أو ضيق التنفس الناجم عن المرض يمكن أن يؤثر على النوم بشكل مباشر.وأضاف المركز: "الإصابة بسرطان الدم يمكن أن تغير روتينك بالكامل، لذلك ليس من المستغرب أن يتأثر النوم أيضًا، نظرًا لأن سرطان الدم يستهدف إنتاج خلايا الدم ووظيفتها".وأشار المركز إلى أن "سرطان الدم يرتبط بالتعرق الليلي الشديد الذي يمكن أن يعطّل النوم، والذي يشار إليه غالبًا باسم الغمر".وبحسب المركز، تشمل أعراض سرطان الدم الألم أو الإنزعاج، والغثيان، ومشاكل الأمعاء والمسالك البولية، والمشاكل العصبية، والتغيرات الهرمونية.