الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
6
o
الجنوب
12
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
13
o
متن
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مريانا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
6
o
الجنوب
12
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صلة غير متوقعة بين اضطرابات النوم والإصابة بسرطان الدم... إليكم التفاصيل!
صحة وتغذية
2025-02-10 | 13:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
صلة غير متوقعة بين اضطرابات النوم والإصابة بسرطان الدم... إليكم التفاصيل!
حذّر مركز سرطان الدم في المملكة المتحدة من أن اضطرابات النوم، مثل انقطاع النفس أثناء النوم وساعات النوم غير المنتظمة وأنماط النوم غير المنتظمة، قد تشير إلى الإصابة بسرطان الدم.
وفي التفاصيل، كشف المركز أن الألم أو ضيق التنفس الناجم عن المرض يمكن أن يؤثر على النوم بشكل مباشر.
وأضاف المركز: "الإصابة بسرطان الدم يمكن أن تغير روتينك بالكامل، لذلك ليس من المستغرب أن يتأثر النوم أيضًا، نظرًا لأن سرطان الدم يستهدف إنتاج خلايا الدم ووظيفتها".
وأشار المركز إلى أن "سرطان الدم يرتبط بالتعرق الليلي الشديد الذي يمكن أن يعطّل النوم، والذي يشار إليه غالبًا باسم الغمر".
وبحسب المركز، تشمل أعراض سرطان الدم الألم أو الإنزعاج، والغثيان، ومشاكل الأمعاء والمسالك البولية، والمشاكل العصبية، والتغيرات الهرمونية.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
متوقعة
اضطرابات
النوم
والإصابة
بسرطان
الدم...
إليكم
التفاصيل!
التالي
طبيب أسنان يدّق ناقوس الخطر: هكذا تؤثر السجائر الإلكترونية على حاسة التذوّق!
التهاب الجيوب الأنفية... ما هي الأعراض الشائعة وكيفية المعالجة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-01-28
صلة غير متوقعة بين نوعية النوم السيئة والإصابة بالزهايمر... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!
صحة وتغذية
2025-01-28
صلة غير متوقعة بين نوعية النوم السيئة والإصابة بالزهايمر... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!
0
فنّ
2025-01-02
بين جاستن بالدوني وراين رينولدز: اتهامات وانتقادات غير متوقعة... وهذه التفاصيل!
فنّ
2025-01-02
بين جاستن بالدوني وراين رينولدز: اتهامات وانتقادات غير متوقعة... وهذه التفاصيل!
0
صحة وتغذية
2025-01-08
هل يقلل الحليب من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء؟!... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
صحة وتغذية
2025-01-08
هل يقلل الحليب من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء؟!... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-17
إجتماع بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-17
إجتماع بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف... إليكم التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
14:20
طبيب أسنان يدّق ناقوس الخطر: هكذا تؤثر السجائر الإلكترونية على حاسة التذوّق!
صحة وتغذية
14:20
طبيب أسنان يدّق ناقوس الخطر: هكذا تؤثر السجائر الإلكترونية على حاسة التذوّق!
0
صحة وتغذية
2025-02-09
التهاب الجيوب الأنفية... ما هي الأعراض الشائعة وكيفية المعالجة؟
صحة وتغذية
2025-02-09
التهاب الجيوب الأنفية... ما هي الأعراض الشائعة وكيفية المعالجة؟
0
صحة وتغذية
2025-02-08
هل يؤثر الشتاء على مزاجكم؟ إليكم أفضل الحلول لمحاربة الاكتئاب الموسمي
صحة وتغذية
2025-02-08
هل يؤثر الشتاء على مزاجكم؟ إليكم أفضل الحلول لمحاربة الاكتئاب الموسمي
0
صحة وتغذية
2025-02-07
تأثير سلبي لدخان الشموع على صحة الدماغ... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
صحة وتغذية
2025-02-07
تأثير سلبي لدخان الشموع على صحة الدماغ... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-02-07
كرم للـLBCI: على "حزب الله" أن يبدّي لبنان على ايديولوجيته إذ إنّنا بحاجة إلى وقوف المجتمع الدّوليّ إلى جانبنا فنحن لسنا دولة عظمى لنتحمّل العزلة
آخر الأخبار
2025-02-07
كرم للـLBCI: على "حزب الله" أن يبدّي لبنان على ايديولوجيته إذ إنّنا بحاجة إلى وقوف المجتمع الدّوليّ إلى جانبنا فنحن لسنا دولة عظمى لنتحمّل العزلة
0
أخبار لبنان
16:11
وزير الطاقة: أنا آتٍ لوضع خطة من أجل حلّ مستدام للكهرباء
أخبار لبنان
16:11
وزير الطاقة: أنا آتٍ لوضع خطة من أجل حلّ مستدام للكهرباء
0
آخر الأخبار
15:30
صدّي لـ"عشرين 30": القانون يفرض وجود هيئة ناظمة للكهرباء أي يجب انشاء هذه الهيئة واعطائها صلاحياتها وهذا ما سنراه في الأشهر القليلة المقبلة اما بالنسبة للمياه فسأراجع استراتيجية السدود واثرها
آخر الأخبار
15:30
صدّي لـ"عشرين 30": القانون يفرض وجود هيئة ناظمة للكهرباء أي يجب انشاء هذه الهيئة واعطائها صلاحياتها وهذا ما سنراه في الأشهر القليلة المقبلة اما بالنسبة للمياه فسأراجع استراتيجية السدود واثرها
0
أخبار دولية
09:30
ترامب: الفلسطينيون لن يحظوا بحق العودة بموجب خطة السيطرة على غزة
أخبار دولية
09:30
ترامب: الفلسطينيون لن يحظوا بحق العودة بموجب خطة السيطرة على غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
قرارات ترامب المثيرة للجدل مستمرة... وطالت الرياضيات المتحولات جنسيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:44
قرارات ترامب المثيرة للجدل مستمرة... وطالت الرياضيات المتحولات جنسيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
"أكرم من مين؟" يعود خلال شهر رمضان... وهذا ما قاله وسام حنا للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41
"أكرم من مين؟" يعود خلال شهر رمضان... وهذا ما قاله وسام حنا للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
سوبر بول 59: بين الرياضة السياسة والنجوم
تقارير نشرة الاخبار
13:38
سوبر بول 59: بين الرياضة السياسة والنجوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
قطاع صناعي يمكن الإستثمار فيه بعيدًا عن السياحة والخدمات في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:37
قطاع صناعي يمكن الإستثمار فيه بعيدًا عن السياحة والخدمات في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
"غزة ليست شقة وكلام ترامب لا جدوى منه"...
تقارير نشرة الاخبار
13:30
"غزة ليست شقة وكلام ترامب لا جدوى منه"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
قمة باريس للذكاء الإصطناعي: أوروبا تعود للمنافسة ومليارات ترسم مستقبل الـAI فيها
تقارير نشرة الاخبار
13:23
قمة باريس للذكاء الإصطناعي: أوروبا تعود للمنافسة ومليارات ترسم مستقبل الـAI فيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
عشر بلدات حدودية تحت الإحتلال الكامل و١٨ شباط لناظره قريب
تقارير نشرة الاخبار
13:21
عشر بلدات حدودية تحت الإحتلال الكامل و١٨ شباط لناظره قريب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الجيش الإسرائيلي يكثف نشاطاته على طرفي الحدود الشمالية إستعدادا لإنسحابه من لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الجيش الإسرائيلي يكثف نشاطاته على طرفي الحدود الشمالية إستعدادا لإنسحابه من لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:01
الهدوء يعود إلى الحدود اللبنانية السورية... العشائر خلف الجيش اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:01
الهدوء يعود إلى الحدود اللبنانية السورية... العشائر خلف الجيش اللبناني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:23
عملية سطو على أحد محال الصيارفة في الحمرا باءت بالفشل...أطلق النار عليهما وقَتل أحدهما
أمن وقضاء
03:23
عملية سطو على أحد محال الصيارفة في الحمرا باءت بالفشل...أطلق النار عليهما وقَتل أحدهما
2
أخبار لبنان
08:58
دعمًا لاستقلالية قرارهم... الـLBCI لن تغطي أي لقاءات للوزراء مع الكتل النيابية والأحزاب
أخبار لبنان
08:58
دعمًا لاستقلالية قرارهم... الـLBCI لن تغطي أي لقاءات للوزراء مع الكتل النيابية والأحزاب
3
أمن وقضاء
06:08
فيديو يظهر حادثة الحمرا التي أدت الى مقتل شخص بعد محاولة سطو...
أمن وقضاء
06:08
فيديو يظهر حادثة الحمرا التي أدت الى مقتل شخص بعد محاولة سطو...
4
خبر عاجل
11:47
وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان حماس التوقف عن إطلاق المختطفين يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار وأصدرت تعليمات للجيش بأن يكون على أعلى درجات الاستعداد في غزة
خبر عاجل
11:47
وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان حماس التوقف عن إطلاق المختطفين يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار وأصدرت تعليمات للجيش بأن يكون على أعلى درجات الاستعداد في غزة
5
خبر عاجل
14:53
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لـ"عشرين 30": الوزير فادي مكّي هو شخص عالي الكفاءة ولديه خبرة في الخدمة العامة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اتفقا على تسميته والرئيس بري لم يعارض ذلك ومكي ليس حزبيا
خبر عاجل
14:53
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لـ"عشرين 30": الوزير فادي مكّي هو شخص عالي الكفاءة ولديه خبرة في الخدمة العامة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اتفقا على تسميته والرئيس بري لم يعارض ذلك ومكي ليس حزبيا
6
أخبار دولية
00:12
الرهينة الإسرائيلي المفرج عنه أور ليفي تلقى "الضربة الأشد" لدى تلقيه نبأ مقتل زوجته
أخبار دولية
00:12
الرهينة الإسرائيلي المفرج عنه أور ليفي تلقى "الضربة الأشد" لدى تلقيه نبأ مقتل زوجته
7
حال الطقس
01:42
طقس غير مستقرّ والثلوج تُلامس الـ1000 متر الخميس
حال الطقس
01:42
طقس غير مستقرّ والثلوج تُلامس الـ1000 متر الخميس
8
خبر عاجل
15:22
وزير الطاقة والمياه جو صدّي لـ"عشرين 30": أنا آتٍ لوضع خطة من أجل حلّ مستدام فالترقيع يكلّف أكثر من المستدام وأرفض أن أعد بموعد للـ24/24 لكن لديّ خطة وافكار يجب أن أدرسها
خبر عاجل
15:22
وزير الطاقة والمياه جو صدّي لـ"عشرين 30": أنا آتٍ لوضع خطة من أجل حلّ مستدام فالترقيع يكلّف أكثر من المستدام وأرفض أن أعد بموعد للـ24/24 لكن لديّ خطة وافكار يجب أن أدرسها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More