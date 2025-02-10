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طبيب أسنان يدّق ناقوس الخطر: هكذا تؤثر السجائر الإلكترونية على حاسة التذوّق!

صحة وتغذية
2025-02-10 | 14:20
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طبيب أسنان يدّق ناقوس الخطر: هكذا تؤثر السجائر الإلكترونية على حاسة التذوّق!
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طبيب أسنان يدّق ناقوس الخطر: هكذا تؤثر السجائر الإلكترونية على حاسة التذوّق!

حذّر طبيب الأسنان الدكتور ستيوارت بيجز من استخدام السجائر الإلكترونية بشكل مستمر لأنها تتسبب بفقدان حاسة التذوق على المدى الطويل.

وأوضح بيجز أن السجائر الإلكترونية يمكنها أن تتسبب في فقدان المستخدمين حاسة التذوق بسبب الانخفاض الكبير في إنتاج اللعاب الناتج عن الأجهزة.

وأشار بيجز إلى أن الحالة المعروفة باسم "لسان السجائر الإلكترونية" (Vape Tongue) في ازدياد مستمر بسبب تزايد شعبية هذه الأجهزة التي تستخدم لمرة واحدة فقط.

وأضاف بيجز: "تتسبب السجائر الإلكترونية في زيادة نسبة النيكوتين بشكل هائل في الفم، وهو الأمر الذي يؤدي إلى جفافه وبالتالي فقدان حاسة التذوق".

ونصح بيجز الأشخاص الذين يستخدمون هذه السجائر بشرب كمية كافية من الماء، وتنظيف اللسان والأسنان بشكل جيد.

المصدر
 

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صحة وتغذية

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