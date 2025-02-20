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من بينها تناول الجبن... 10 عوامل تقلل من خطر الموت المبكر: إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

صحة وتغذية
2025-02-20 | 04:04
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من بينها تناول الجبن... 10 عوامل تقلل من خطر الموت المبكر: إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
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من بينها تناول الجبن... 10 عوامل تقلل من خطر الموت المبكر: إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

أشارت دراسة جديدة إلى أن كمية الجبن التي يتناولها الأشخاص يمكنها تقليل احتمالية موتهم مبكراً بسبب اصابتهم بالسرطان وأمراض القلب وفشل الكبد.

 

ووجد خبراء من جامعة أكسفورد أن العوامل المتعلقة بنمط الحياة مثل القيلولة مثلاً، تقلل من خطر الموت المبكر بنسبة 17 في المئة.

 

وحددت الدراسة عوامل عدّة مثل تناول الجبن، والعيش في منطقة محرومة، والشعور المتكرر بالضجر، والحالة الوظيفية، وترتيبات المعيشة مثل العيش مع شريك أو في شقة بدلاً من المنزل، ومتوسط ساعات النوم، وحالة التدخين ومستويات ممارسة الرياضة.

 

وتبين أن هذه العوامل تؤثر على صحة الأشخاص وتقلل خطر وفاتهم مبكراً بسبب اصابتهم ببعض الأمراض بما في ذلك سرطان الثدي، والرئة، والبروستاتا، والمبيض، والقولون، والبنكرياس، والكبد، وكذلك سرطان المريء وسرطان الدم.

 

وقام الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة Nature Medicine بتحليل مستويات البروتين في دم المتطوعين لتقييم كيفية وصول الناس إلى مرحلة الشيخوخة بيولوجياً.

 

ووجد الباحثون أن التدخين، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، والنشاط البدني، والظروف المعيشية كانت أكبر العوامل القابلة للتعديل التي تؤثر على الظروف الصحية للأشخاص.

 

المصدر

 

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