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منها اللوز والفراولة... 10 أطعمة تساعد في الحفاظ على صحة القلب: تناولوها بكثرة!

صحة وتغذية
2025-02-21 | 07:30
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منها اللوز والفراولة... 10 أطعمة تساعد في الحفاظ على صحة القلب: تناولوها بكثرة!
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منها اللوز والفراولة... 10 أطعمة تساعد في الحفاظ على صحة القلب: تناولوها بكثرة!

تُعد أمراض القلب من أبرز الأمراض التي تصيب ملايين الأشخاص حول العالم نتيجة عوامل عدة أبرزها ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

 

وبهدف الوقاية من هذه الأمراض، يوصي الأطباء عادةً بتناول وجبات خفيفة غنية بالأطعمة التي تساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

 

إليكم 10 أطعمة تساعد في الحفاظ على صحة القلب:

 

الأفوكادو

 

يحتوي الأفوكادو على كمية كبيرة من الدهون الصحية التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

كما تحتوي هذه الفاكهة أيضاً على نسبة عالية من الألياف والبوتاسيوم والفيتامين E وC، التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

 

السبانخ

 

يُعد السبانخ مصدراً ممتازاً للحديد النباتي بالإضافة إلى أنه يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين K  المهم لتخثر الدم.

 

اللوز

 

يُعتبر اللوز مصدراً رائعاً للدهون الصحية، والألياف، والبروتين وفيتامين H، التي تساعد على تحسين صحة الشرايين وتقليل الالتهاب المرتبط بأمراض القلب بالإضافة إلى تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم.

 

الأرز الأسمر

 

يحتوي الأرز الأسمر على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتحسين صحة القلب من خلال خفض نسبة الكوليسترول، وتحسين نسبة السكر في الدم، وتقليل الالتهابات.

 

البقوليات

 

تعتبر البقوليات مصدراً رائعاً للبروتينات النباتية والألياف القابلة للذوبان التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم بشكل ملحوظ.

 

السلمون

 

يعُد السلمون مصدراً مهماً للأحماض الدهنية مثل أوميغا 3 الذي يقلل مستويات الدهون الثلاثية في الدم والالتهابات.

 

الفراولة

 

تحتوي الفراولة على الألياف والأنثوسيانين المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والذي يساعد في تحسين تنظيم نسبة السكر في الدم.

 

صدور الدجاج

 

تساعد صدور الدجاج على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والحفاظ على نسبة الكوليسترول في الدم لأنها تحتوي على نسبة قليلة من الدهون المشبعة.

 

وتُعد صدور الدجاج أيضاً مصدراً طبيعياً للبروتين وتتناسب بشكل مثالي مع النظام الغذائي الصحي الغني بالفيتامينات والمعادن.

 

الحمص وزيت الزيتون

 

تساعد الألياف الموجودة في الحمص على خفض نسبة الكوليسترول وإدارة نسبة السكر في الدم، في حين أن الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون يمكن أن تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

المصدر

 

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