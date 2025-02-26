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للتخلص من الأرق... إليكم الوقت المثالي للاستحمام
صحة وتغذية
2025-02-26 | 07:04
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للتخلص من الأرق... إليكم الوقت المثالي للاستحمام
قد يساعد الاستحمام في الوقت المناسب على النوم بشكل أفضل بحال المعاناة من الأرق ليلا، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، نصح الدكتور مايكل بروس الأشخاص باختيار المساء كوقت مناسب للاستحمام، الأمر الذي سيؤمّن لهم الشعور بالراحة.
وقال الدكتور بروس إن الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم يؤدي إلى حدوث تغييرات في درجة حرارة جسد الشخص ما يعزز الشعور بالاسترخاء والنعاس.
وأظهرت الدراسات أن الاستمتاع بحمام دافئ لـ10 دقائق قبل ساعتين من النوم يعمل على التخلص من الأرق وتحسين جودة النوم بشكل عام.
ونصح الدكتور بروس الأشخاص على اعتماد تجربة التأمل الواعي والتركيز على إبطاء التنفس قبل الذهاب إلى النوم.
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