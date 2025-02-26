الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

للتخلص من الأرق... إليكم الوقت المثالي للاستحمام

صحة وتغذية
2025-02-26 | 07:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
للتخلص من الأرق... إليكم الوقت المثالي للاستحمام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
للتخلص من الأرق... إليكم الوقت المثالي للاستحمام

قد يساعد الاستحمام في الوقت المناسب على النوم بشكل أفضل بحال المعاناة من الأرق ليلا، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني. 

وفي التفاصيل، نصح الدكتور مايكل بروس الأشخاص باختيار المساء كوقت مناسب للاستحمام، الأمر الذي سيؤمّن لهم الشعور بالراحة.

وقال الدكتور بروس إن الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم يؤدي إلى حدوث تغييرات في درجة حرارة جسد الشخص ما يعزز الشعور بالاسترخاء والنعاس.

وأظهرت الدراسات أن الاستمتاع بحمام دافئ لـ10 دقائق قبل ساعتين من النوم يعمل على التخلص من الأرق وتحسين جودة النوم بشكل عام.

ونصح الدكتور بروس الأشخاص على اعتماد تجربة التأمل الواعي والتركيز على إبطاء التنفس قبل الذهاب إلى النوم.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

الأرق...

إليكم

الوقت

المثالي

للاستحمام

ما هي العلاقة بين تدهور صحة الأسنان وخطر الإصابة بالخرف؟... هذا ما كشفه أحد الخبراء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-01-09

هل تريدون الحفاظ على البطاطا لوقت أطول؟ إليكم المكان المناسب لتخزينها!

LBCI
موضة وجمال
2025-01-19

إطلالة مميزة لندى كوسا في Joy Awards: أمسية مثالية للاحتفال بالأناقة والموهبة والجمال! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-07

الصادق للـLBCI: نعطي المجال للمحاولات الاخيرة للوصول الى توافق وغدًا هناك اجتماع سيثمر عن اسم مرشحنا وقد يكون عون وقد يكون هناك اسماء اخرى وازعور اسم مثاليّ لنا للرئاسة

LBCI
منوعات
2025-01-07

"لقد كانت زوجة مثالية"... في إحدى الدول العربية: ارتكب جريمته ثم أعلن ندمه في بث مباشر وهذا ما فعله بنفسه!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
15:30

ما هي العلاقة بين تدهور صحة الأسنان وخطر الإصابة بالخرف؟... هذا ما كشفه أحد الخبراء

LBCI
صحة وتغذية
2025-02-21

منها اللوز والفراولة... 10 أطعمة تساعد في الحفاظ على صحة القلب: تناولوها بكثرة!

LBCI
صحة وتغذية
2025-02-20

من بينها تناول الجبن... 10 عوامل تقلل من خطر الموت المبكر: إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

LBCI
صحة وتغذية
2025-02-18

العلم يكشف: هذه أكثر طرق الموت إيلامًا!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
13:10

مجلس النّواب يمنح الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام بـ٩٥ صوتًا

LBCI
منوعات
2025-02-20

دراسة: ذوبان الأنهر الجليدية يتسارع بوتيرة كبيرة

LBCI
آخر الأخبار
07:19

وليام طوق: لا يمكننا أن نتحدث كل لغات العالم وألا نتكلم مع أحد في العالم والحياد هو الحل ومهمة رئيس الحكومة صعبة والوقت قصير والمهم أن نضع القطار على السكة

LBCI
أخبار لبنان
07:16

جعجع خلال لقائه السفير الفرنسي: حين تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة ستقف الى جانبنا دول العالم كلها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:10

مقدمة النشرة المسائية 26-02-2025

LBCI
أخبار دولية
11:35

ويتكوف: لبنان قادر على حشد الجهود للتطبيع مع إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
08:47

ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الإصطناعي للترويج لمشروعه بشأن غزة

LBCI
أخبار دولية
08:45

ترامب يعقد أول إجتماع لحكومته الأربعاء بحضور ماسك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:42

إستكمال مناقشة البيان الوزاري للحكومة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

لبنان يتأهل لكأس آسيا من دون أي خسارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بين الإدارة والابتزاز... إيلون ماسك يطالب الموظفين بإرسال 5 إنجازات أو الطرد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

"ليالي زمان" من قلب بيروت لكل العالم: ناطريكن ب رمضان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إسرائيل تلغي القيود على التحركات داخل المستوطنات الشمالية... واستراتيجية جديدة للحدود

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:24

مركز طوارئ الصحة: شهيدان و3 جرحى في الغارة على جنتا - بعلبك

LBCI
خبر عاجل
09:04

غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة على طريق حوش السيد علي - القصر - شمال الهرمل

LBCI
صحف اليوم
00:29

باسيل قصّ شريط تدشين المعارضة وكلمة رعد علامة فارقة (الجمهورية)

LBCI
حال الطقس
00:43

طقس مستقرّ والحرارة الى ارتفاع .. قبل عودة الكتل الرطبة يوم السبت

LBCI
أخبار لبنان
03:20

بيان حول التحويلات المالية عن شهر شباط للمستفيدين من برنامج "أمان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ضيوف غير عاديين في جلسة مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
05:44

مصدر نيابي في التيار: انسحاب تكتل لبنان القوي من الجلسة اعتراضا على حصر كلمته بالنائب باسيل فيما التكتل هو الوحيد الذي يقف في صفوف المعارضة وبالتالي فإن كلمات الكتل الداعمة هي لزوم ما لا يلزم علما ان النظام الداخلي يسمح للنواب بالكلام

LBCI
أخبار لبنان
13:45

شخصيات قدمت واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين... وجنبلاط وباسيل من أبرز المعزين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More