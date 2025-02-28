دراسة: دهون البطن تساهم في تعزيز صحة الدماغ

وجدت دراسة يابانية حديثة، نُشرت في مجلة GeroScience، أن الدهون العميقة وتحديداً دهون البطن التي تلتف حول أعضاء الجسم الداخلية تساهم في الحفاظ على صحة الدماغ.



وركّز فريق البحث في هذه الدراسة على العلاقة بين الدهون الحشوية وBDNF، وهو بروتين حيوي للذاكرة والتعلم وتنظيم المزاج.



وربطت هذه الدراسة المستويات المنخفضة من هذا البروتين بالإصابة بالإكتئاب والخرف، في حين ربطت المستويات المرتفعة منه بتحسين وظائف الدماغ بشكل ملحوظ.



ووجدت الدراسة أن CX3CL1، وهو بروتين تنتجه الدهون الحشوية، يساهم بشكل فعال في الحفاظ على مستويات BDNF الصحية.



وتتبع فريق البحث في هذه الدراسة الفئران الذكور من مختلف الأعمار، أي ما يعادل تقريبا الشباب، وكبار السن.



ووجد فريق البحث أن دهون البطن لدى الفئران الأصغر سناً أنتجت كميات كبيرة من بروتين الدهون الحشوية، ما أدى إلى الحفاظ على قدرات الفئران الإدراكية في أعلى مستوياتها.



وقام فريق البحث، بهدف اختبار العلاقة بين البروتين الدهني وBDNF، بخفض البروتين بشكل مصطنع لدى الفئران الأصغر سناً.

ووجد الفريق أن نقص هذا البروتين ساهم في زيادة خطر إصابة الفئران بالشيخوخة.



ومن جهة أخرى، أثبتت الأبحاث السابقة أن تراكم الدهون الزائدة حول منطقة البطن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم والسكري، وانقطاع التنفس أثناء النوم.