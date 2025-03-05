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لنوم أفضل وتوتر أقل... إليكم هذه التمارين الرياضية

صحة وتغذية
2025-03-05 | 09:52
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لنوم أفضل وتوتر أقل... إليكم هذه التمارين الرياضية
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لنوم أفضل وتوتر أقل... إليكم هذه التمارين الرياضية

أظهرت الأبحاث أن رفع الأثقال قد يساعد كبار السن على النوم بشكل أفضل إذ تتراجع جودة النوم مع تقدم العمر.

وفي التفاصيل، اكتشفت مراجعة لـ 24 تجربة سريرية أن تمارين تقوية العضلات، كرفع الأثقال أو استخدام معدات الصالة الرياضية، تساعد في علاج الأرق. 

ومن المعروف أن النشاط الجسدي أثناء النهار يساعد الأشخاص على النوم بشكل أفضل ليلًا، لكن مراجعة الدراسات بحثت بدقة في نوعية التمارين المفيدة.

كما ساعدت التمارين الهوائية، كالمشي السريع، ركوب الدراجات، السباحة أو البيلاتس، في معالجة الأرق، ولكن ليس بقدر فوائد رفع الأثقال. 
 

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