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تغييرات في لون شمع الأذن قد تشير إلى الإصابة بأمراض خطرة... احذروا منها!

صحة وتغذية
2025-03-07 | 08:00
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تغييرات في لون شمع الأذن قد تشير إلى الإصابة بأمراض خطرة... احذروا منها!
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تغييرات في لون شمع الأذن قد تشير إلى الإصابة بأمراض خطرة... احذروا منها!

كشفت الخبيرة والاختصاصية في السمع هانا سامويلز أن التغييرات الكبيرة في درجات لون شمع الأذن قد تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة، منها السرطان.

ويُعرف شمع الأذن بالمادة الشمعية التي تنتجها الأذن بشكل طبيعي والتي تساعد في حماية الأجزاء الحساسة من العضو من الأوساخ والجراثيم.

وقالت سامويلز إن شمع الأذن الأصفر أو البني الفاتح يعتبر طبيعياً وصحياً بحسب الأطباء.

ولفتت سامويلز إلى أن تحوّل لون شمع الأذن إلى اللون الأحمر يدّل على وجود إصابة طفيفة في الأذن أو الإصابة بعدوى، بالإضافة إلى أنه قد يدّل أيضاً على الإصابة بسرطان الأذن.

ومن جهتها، حذّرت جمعية السرطان الخيرية Cancer Research UK من أن النزيف من الأذن يمكن أن يكون علامة على نمو ورم في قناة الأذن، الأنبوب الذي يربط الأذن الخارجية بطبلة الأذن.

وأشارت سامويلز إلى أن لون شمع الأذن الأخضر يدّل على وجود عدوى في الأذن  خصوصاً إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل الحكة والإفرازات.

وكشفت سامويلز أن لون شمع الأذن الأسود يشير إلى وجود عدوى فطرية أو بكتيرية محتملة في الأذن، أو تراكم الشمع القديم والجاف داخل قناة الأذن.

وبحسب سامويلز، فإن لون شمع الأذن البني الداكن أو البرتقالي يشير إلى جفاف هذه المادة وتراكمها في قناة الأذن، بالإضافة إلى احتمالية التعرض لكميات كبيرة من الغبار أو غيرها من المواد.

وشرحت سامويلز أن "لون شمع الأذن الشفاف، وهو الأكثر شيوعاً، يرتبط عادةً بشمع الأذن المائي أو السائل الذي  قد يشير إلى أن الأذن تحاول التخلص من عدوى".

المصدر

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صحة وتغذية

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