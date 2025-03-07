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تغيير بسيط في النظام الغذائي يقلل من خطر الوفاة المبكرة... هذا ما كشفته دراسة جديدة

صحة وتغذية
2025-03-07 | 09:23
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تغيير بسيط في النظام الغذائي يقلل من خطر الوفاة المبكرة... هذا ما كشفته دراسة جديدة
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تغيير بسيط في النظام الغذائي يقلل من خطر الوفاة المبكرة... هذا ما كشفته دراسة جديدة

كشفت دراسة جديدة وصادمة أن الإفراط في تناول الزبدة قد يؤدي إلى الوفاة المبكرة، في حين أن تناول الزيوت النباتية يطيل عمر الإنسان.

وفي التفاصيل، اكتشف باحثو كلية الطب في جامعة هارفارد أن الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من الزبدة هم أكثر عرضة للوفاة بنسبة 15% مقارنة بأولئك الذين يتناولونها بكمية أقل.

وفي دراسة حديثة، قام العلماء بتتبع أكثر من 221 ألف أميركي على مدى 50 عامًا، وقاموا بتحليل أنظمتهم الغذائية.

واكتشف العلماء أن استبدال الزبدة بالزيوت النباتية يجعل الأشخاص أقل عرضة للوفاة بنسبة 20 في المئة تقريبًا، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

كما أن زيادة الزيوت النباتية بمقدار 10 غرامات يوميًا تقلل من خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 11 في المئة وتخفض من خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 6 في المئة.

وفي الوقت نفسه، تؤدي زيادة الزبدة يوميا بمقدار 10 غرامات إلى زيادة خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 12 في المئة، أما استبدالها بزيت البذور فيقلل من خطر الوفاة بنسبة 17 في المئة.

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