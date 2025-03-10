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"تناول البرتقال يومياً يحمي من الإصابة بالاكتئاب"... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

صحة وتغذية
2025-03-10 | 09:26
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&quot;تناول البرتقال يومياً يحمي من الإصابة بالاكتئاب&quot;... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
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"تناول البرتقال يومياً يحمي من الإصابة بالاكتئاب"... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

كشفت دراسة حديثة أن تناول البرتقال مرة واحدة يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

وفي التفاصيل، قام الطبيب والمدرس في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، الدكتور راج ميهتا وفريقه بتحليل بيانات أكثر من 30 ألف امرأة ووجدوا أن النساء اللواتي تناولنَ الكثير من الحمضيات كنّ أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وقال ميهتا لصحيفة "هارفارد غازيت" الشهر الماضي: "لقد وجدنا أن تناول برتقالة واحدة متوسطة الحجم في اليوم قد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بنحو 20 في المئة".

وتابع ميهتا: "يبدو أن هذا التأثير خاص بالحمضيات، فعندما ننظر إلى إجمالي استهلاك الناس من الفاكهة أو الخضار، مثل التفاح أو الموز، لا نرى أي علاقة بين تناولها وخطر الإصابة بالاكتئاب".

ومن جهة أخرى، اكتشف الباحثون من خلال تحليل عينات البراز أن تناول المزيد من الحمضيات يرتبط أيضاً بارتفاع مستويات بكتيريا الأمعاء المفيدة F. prausnitzii، والتي تُعرف بخصائصها المضادة للالتهابات وتساعد أيضاً في وصول السيروتونين والدوبامين إلى الدماغ.

وأشار ميهتا إلى أنه "من الصعب مقارنة فعالية الحمضيات بمضادات الاكتئاب التقليدية لأننا نتحدث عن منع الاكتئاب، وعادةً ما تُستخدم هذه الأدوية لعلاج الاكتئاب بمجرد أن يعاني منه الشخص بالفعل".

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