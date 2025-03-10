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صلة غير متوقعة بين تناول الفستق وتعزيز صحة العين... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!
صحة وتغذية
2025-03-10 | 09:52
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صلة غير متوقعة بين تناول الفستق وتعزيز صحة العين... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!
وجد باحثون من جامعة تافتس في الولايات المتحدة أن تناول حفنتين فقط من الفستق يوميًا يقلل خطر الإصابة بالضمور البقعي، وهو السبب الرئيسي لفقدان البصر لدى كبار السن في الولايات المتحدة.
وقالت الدكتورة تامي سكوت، الاختصاصية في علم النفس العصبي السريري والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "تظهر دراستنا أن الفستق ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة لأن تناول كمية صغيرة منه يومياً، قد تساعد في حماية البصر مع التقدم في السن".
ويحتوي الفستق على اللوتين، وهي صبغة طبيعية موجودة في النباتات تساعد على حماية العين.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين أدرجوا أونصتين من الفستق في نظامهم الغذائي اليومي، شهدوا تحسناً كبيراً في كثافة الصبغة الضوئية البقعية (MPOD) الموجودة وسط شبكة العين والتي تحمي الرؤية، بعد ستة أسابيع فقط.
ووجدت الدراسة أن حفنتين من المكسرات توفر حوالي 1.6 ملغرام من اللوتين، وهو ما يكفي لمضاعفة الاستهلاك اليومي النموذجي للبالغين وحماية العينن.
ولا تقتصر فوائد اللوتين على حماية العين فقط، حيث قالت الدكتورة إليزابيث جونسون، وهي باحثة مشاركة في الدراسة إن "اللوتين يتراكم أيضاً في الدماغ، ويساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب".
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