دراسة تكشف... تناول الأسماك يؤثر بشكل إيجابي على سلوك الأطفال

أشارت دراسة جديدة إلى أن الأطفال الذين يتناولون الأسماك مرتين أسبوعياً هم أكثر اجتماعية ولطفًا من الأطفال الآخرين.ودعا الباحثون الآباء إلى تغيير النظام الغذائي لأطفالهم بهدف تطوير سلوكهم وتصرفاتهم بشكل أفضل.ووجد الباحثون أن الأطفال الذين لا يتناولون الأسماك هم أكثر عرضة للتصرف بطريقة أنانية.وأشار بحث سابق إلى أن المغذيات الموجودة في المأكولات البحرية، مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية والسيلينيوم واليود، تلعب دوراً مهماً في نمو الدماغ والوظائف الإدراكية.وقام الباحثون في هذه الدراسة بفحص بيانات نحو 6 آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و9 سنوات في إنكلترا، للتحقق من إمكانية وجود رابط بين السلوك ومعدل الذكاء واستهلاك المأكولات البحرية لدى الأطفال.ولم يتناول نحو 7.2 في المئة من الأطفال أي نوع من الأسماك أسبوعياً، بينما تناول 63.9 في المئة منهم من غرام واحد إلى 190 غراماً أسبوعياً، وتناول 28.9 في المئة منهم أكثر من 190 غراماً من الأسماك أسبوعياً، أي ما يعادل أكثر من حصتين.وكان الأطفال في سن السابعة والذين لم يتناولوا الأسماك، أكثر عرضة لإظهار تطور سلوكي أقل من المتوسط بنسبة 35 في المئة، مقارنة بأولئك الذين تناولوا 190 غراماً على الأقل من الأسماك أسبوعياً.وارتفعت هذه النسبة، بحسب الدراسة، إلى 43 في المئة لدى الأطفال في سن التاسعة.ونظر الباحثون في هذه الدراسة أيضاً في الارتباطات بين تناول المأكولات البحرية ومعدل الذكاء، ولكنهم لم يجدوا أي رابط بينهما.