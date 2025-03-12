الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طبيب يدق ناقوس الخطر: احذروا النوم المتقطع... والسبب صادم!

صحة وتغذية
2025-03-12 | 08:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طبيب يدق ناقوس الخطر: احذروا النوم المتقطع... والسبب صادم!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
طبيب يدق ناقوس الخطر: احذروا النوم المتقطع... والسبب صادم!

كشف الدكتور إريك بيرغ، الاختصاصي في تقويم العمود الفقري والمؤثر في مجال التغذية، أن تقلّب مستويات المغنيسيوم في الجسم هو السبب وراء معاناة بعض الأشخاص من النوم المتقطع.

وأوضح بيرغ أن نقص العناصر الغذائية في الجسم يمكن أن يرفع مستويات هرمون التوتر الكورتيزول، مما يؤدي إلى الاستيقاظ المفاجئ ليلًا .

ونصح بيرغ الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، بمراجعة الطبيب وتناول مكملات المغنيسيوم قبل النوم ليلًا.

وقال بيرغ: "يجب أن يكون الكورتيزول في أدنى مستوياته عند الساعة الثانية صباحًا، وفي أعلى مستوياته عند الساعة الثامنة صباحًا"، مضيفاً أن "الشعور بشد عضلي في أعلى الظهر أو أسفله أو في أصابع القدم هو علامة على نقص المغنيسيوم".

ولفت بيرغ أيضاً إلى أن انخفاض مستوى السكر في الدم قد يرفع مستويات الكورتيزول ويؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر ليلاً.

وتابع بيرغ: "تناول الطعام في وقت متأخر قد يعيق النوم، بالإضافة إلى النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات الذي يخفض مستويات السكر في الدم".

المصدر
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

ناقوس

الخطر:

احذروا

النوم

المتقطع...

والسبب

صادم!

LBCI التالي
تناول النبيذ الأبيض يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد... لدى النساء فقط!
دراسة تكشف... تناول الأسماك يؤثر بشكل إيجابي على سلوك الأطفال
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-02-10

طبيب أسنان يدّق ناقوس الخطر: هكذا تؤثر السجائر الإلكترونية على حاسة التذوّق!

LBCI
صحة وتغذية
2025-01-14

طبيب يحذّر: لا تتناولوا الطعام في السيارة... والأسباب صادمة!

LBCI
صحة وتغذية
2025-01-05

لهذا السبب الصادم... خبيرة تحذّر: لا تتناولوا القهوة عند الاستيقاظ من النوم مباشرةً!

LBCI
صحة وتغذية
2025-02-26

ما الذي تفعله ليلة من قلة النوم بجسدك؟ دراسة تكشف التأثير الصادم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
11:01

"من المحتمل أن تكون ضارة وخطيرة"... باحث يحذّر من تناول هذه الفاكهة

LBCI
صحة وتغذية
10:04

دراسة مفاجئة... إنجاب هذا العدد من الأطفال يعزز صحة المرأة النفسية

LBCI
صحة وتغذية
09:22

تناول النبيذ الأبيض يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد... لدى النساء فقط!

LBCI
صحة وتغذية
2025-03-11

دراسة تكشف... تناول الأسماك يؤثر بشكل إيجابي على سلوك الأطفال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-02-23

بهذه الكلمات... نادين الراسي تعلّق على تشييع نصرالله وصفي الدين

LBCI
صحف اليوم
01:01

إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
10:48

رجي استقبل مسؤولين أميركي وألماني: للضغط على اسرائيل للانسحاب الفوري من لبنان

LBCI
أخبار دولية
08:03

روبيو: واشنطن ترحب بالاتفاق بين الحكومة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:08

مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدوليّ...

LBCI
أخبار لبنان
07:26

مجلس شورى الدّولة أعلن مسؤوليّة الدولة عن الأضرار التي لحقت بعيتاني

LBCI
أخبار دولية
06:01

الكرملين: روسيا تنتظر أن تطلعها الولايات المتحدة على مقترح الهدنة في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
17:15

الحوثيون: استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

عكس خط النزوح سار: "هناك أعزاء قتلوا لا زالوا في أرض القرية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

الأجواء الرمضانية لا تزال تشعل الـForum De Beyrouth وبرنامج "أكرم من مين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

قرارات ترامب تحيط بما يُعرف بـ"بلد الحريات" والاعتقالات بدأت!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

باريس تستضيف اجتماعا لأكثر من 30 دولة: البحث في تعزيز التسلح وحماية أوكرانيا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:58

الأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة: قائد الجيش العميد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام العميد حسن شقير والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد ادغار لوندوس

LBCI
خبر عاجل
12:23

أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله

LBCI
منوعات
11:45

هوايته أوصلته إلى الموت... وفاة صانع محتوى تركي بطريقة مروعة والسبب: وزنه!

LBCI
صحف اليوم
01:01

إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)

LBCI
خبر عاجل
13:12

رئيس الجمهورية تبلّغ بأنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالجنوب تسلّم لبنان 4 أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد

LBCI
خبر عاجل
08:23

أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل

LBCI
صحف اليوم
00:59

الجلسة الوزارية الخميس قد تشهد مفاجأة (الشرق الأوسط)

LBCI
آخر الأخبار
12:07

الصليب الأحمر اللبناني يتسلم كلا من محمد نجم وحسين عباس وحسين قطيش وأحمد السيد محمد شكر الذين كانوا معتقلين من قبل الجيش الاسرائيلي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More