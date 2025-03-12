طبيب يدق ناقوس الخطر: احذروا النوم المتقطع... والسبب صادم!

كشف الدكتور إريك بيرغ، الاختصاصي في تقويم العمود الفقري والمؤثر في مجال التغذية، أن تقلّب مستويات المغنيسيوم في الجسم هو السبب وراء معاناة بعض الأشخاص من النوم المتقطع.وأوضح بيرغ أن نقص العناصر الغذائية في الجسم يمكن أن يرفع مستويات هرمون التوتر الكورتيزول، مما يؤدي إلى الاستيقاظ المفاجئ ليلًا .ونصح بيرغ الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، بمراجعة الطبيب وتناول مكملات المغنيسيوم قبل النوم ليلًا.وقال بيرغ: "يجب أن يكون الكورتيزول في أدنى مستوياته عند الساعة الثانية صباحًا، وفي أعلى مستوياته عند الساعة الثامنة صباحًا"، مضيفاً أن "الشعور بشد عضلي في أعلى الظهر أو أسفله أو في أصابع القدم هو علامة على نقص المغنيسيوم".ولفت بيرغ أيضاً إلى أن انخفاض مستوى السكر في الدم قد يرفع مستويات الكورتيزول ويؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر ليلاً.وتابع بيرغ: "تناول الطعام في وقت متأخر قد يعيق النوم، بالإضافة إلى النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات الذي يخفض مستويات السكر في الدم".