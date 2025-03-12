الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تناول النبيذ الأبيض يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد... لدى النساء فقط!
صحة وتغذية
2025-03-12 | 09:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تناول النبيذ الأبيض يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد... لدى النساء فقط!
روّج الخبراء للنبيذ الأحمر، على مدى سنوات طويلة، كخيار صحي أكثر من النبيذ الأبيض، لأنه يحتوي على الريسفيراترول، وهو مضاد أكسدة قوي يُمكن أن يُقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والالتهابات.
وفي التفاصيل، وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nutrients، أن النبيذ الأبيض ليس الخيار المناسب للأشخاص الراغبين بالحفاظ على صحتهم على المدى الطويل.
وحلل الباحثون 42 دراسة رصدية شملت نحو 96 ألف مشارك، و"لم يجدوا أي اختلافات في العلاقة بين استهلاك النبيذ الأحمر أو الأبيض وخطر الإصابة بالسرطان بشكل عام".
ولاحظ الباحثون أن تناول النبيذ الأبيض يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 22 في المئة.
وكشف الخبراء أن "تناول النبيذ الأبيض يرتبط بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بالسرطان لدى النساء فقط".
وتعتبر هذه الدراسة من بين أحدث الدراسات التي تبحث في الفوائد المحتملة للنبيذ الأحمر الذي ارتبط في الماضي بتحسين صحة الأمعاء، وبشرة أكثر شبابًا، وزيادة الخصوبة.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
النبيذ
الأبيض
الإصابة
بسرطان
الجلد...
النساء
التالي
طبيب يدق ناقوس الخطر: احذروا النوم المتقطع... والسبب صادم!
دراسة تكشف... تناول الأسماك يؤثر بشكل إيجابي على سلوك الأطفال
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-03-06
معاقبة مغن إيراني بـ74 جلدة لإصداره أغنية تدعو النساء الى خلع الحجاب
أخبار دولية
2025-03-06
معاقبة مغن إيراني بـ74 جلدة لإصداره أغنية تدعو النساء الى خلع الحجاب
0
صحة وتغذية
2025-01-15
3 أعراض لا يجب أن تتجاهلها النساء... قد تكشف عن الإصابة بسرطان عنق الرحم
صحة وتغذية
2025-01-15
3 أعراض لا يجب أن تتجاهلها النساء... قد تكشف عن الإصابة بسرطان عنق الرحم
0
صحة وتغذية
2025-01-14
دراسة: الأطعمة الغنية بالألياف تقلل من خطر الإصابة بالسرطان
صحة وتغذية
2025-01-14
دراسة: الأطعمة الغنية بالألياف تقلل من خطر الإصابة بالسرطان
0
صحة وتغذية
2025-01-10
تظهر على الجلد... علامة تحذيرية قد تدّل على الإصابة بفيروس HMPV: هذا ما كشفه العلماء!
صحة وتغذية
2025-01-10
تظهر على الجلد... علامة تحذيرية قد تدّل على الإصابة بفيروس HMPV: هذا ما كشفه العلماء!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
11:01
"من المحتمل أن تكون ضارة وخطيرة"... باحث يحذّر من تناول هذه الفاكهة
صحة وتغذية
11:01
"من المحتمل أن تكون ضارة وخطيرة"... باحث يحذّر من تناول هذه الفاكهة
0
صحة وتغذية
10:04
دراسة مفاجئة... إنجاب هذا العدد من الأطفال يعزز صحة المرأة النفسية
صحة وتغذية
10:04
دراسة مفاجئة... إنجاب هذا العدد من الأطفال يعزز صحة المرأة النفسية
0
صحة وتغذية
08:40
طبيب يدق ناقوس الخطر: احذروا النوم المتقطع... والسبب صادم!
صحة وتغذية
08:40
طبيب يدق ناقوس الخطر: احذروا النوم المتقطع... والسبب صادم!
0
صحة وتغذية
2025-03-11
دراسة تكشف... تناول الأسماك يؤثر بشكل إيجابي على سلوك الأطفال
صحة وتغذية
2025-03-11
دراسة تكشف... تناول الأسماك يؤثر بشكل إيجابي على سلوك الأطفال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-02-23
بهذه الكلمات... نادين الراسي تعلّق على تشييع نصرالله وصفي الدين
فنّ
2025-02-23
بهذه الكلمات... نادين الراسي تعلّق على تشييع نصرالله وصفي الدين
0
صحف اليوم
01:01
إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)
صحف اليوم
01:01
إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)
0
أخبار لبنان
10:48
رجي استقبل مسؤولين أميركي وألماني: للضغط على اسرائيل للانسحاب الفوري من لبنان
أخبار لبنان
10:48
رجي استقبل مسؤولين أميركي وألماني: للضغط على اسرائيل للانسحاب الفوري من لبنان
0
أخبار دولية
08:03
روبيو: واشنطن ترحب بالاتفاق بين الحكومة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية
أخبار دولية
08:03
روبيو: واشنطن ترحب بالاتفاق بين الحكومة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:08
مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدوليّ...
أخبار لبنان
09:08
مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدوليّ...
0
أخبار لبنان
07:26
مجلس شورى الدّولة أعلن مسؤوليّة الدولة عن الأضرار التي لحقت بعيتاني
أخبار لبنان
07:26
مجلس شورى الدّولة أعلن مسؤوليّة الدولة عن الأضرار التي لحقت بعيتاني
0
أخبار دولية
06:01
الكرملين: روسيا تنتظر أن تطلعها الولايات المتحدة على مقترح الهدنة في أوكرانيا
أخبار دولية
06:01
الكرملين: روسيا تنتظر أن تطلعها الولايات المتحدة على مقترح الهدنة في أوكرانيا
0
أخبار دولية
17:15
الحوثيون: استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن
أخبار دولية
17:15
الحوثيون: استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين
تقارير نشرة الاخبار
14:52
تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عكس خط النزوح سار: "هناك أعزاء قتلوا لا زالوا في أرض القرية"
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عكس خط النزوح سار: "هناك أعزاء قتلوا لا زالوا في أرض القرية"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الأجواء الرمضانية لا تزال تشعل الـForum De Beyrouth وبرنامج "أكرم من مين"
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الأجواء الرمضانية لا تزال تشعل الـForum De Beyrouth وبرنامج "أكرم من مين"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
قرارات ترامب تحيط بما يُعرف بـ"بلد الحريات" والاعتقالات بدأت!
تقارير نشرة الاخبار
14:45
قرارات ترامب تحيط بما يُعرف بـ"بلد الحريات" والاعتقالات بدأت!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
باريس تستضيف اجتماعا لأكثر من 30 دولة: البحث في تعزيز التسلح وحماية أوكرانيا
تقارير نشرة الاخبار
14:43
باريس تستضيف اجتماعا لأكثر من 30 دولة: البحث في تعزيز التسلح وحماية أوكرانيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:58
الأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة: قائد الجيش العميد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام العميد حسن شقير والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد ادغار لوندوس
خبر عاجل
11:58
الأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة: قائد الجيش العميد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام العميد حسن شقير والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد ادغار لوندوس
2
خبر عاجل
12:23
أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله
خبر عاجل
12:23
أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله
3
منوعات
11:45
هوايته أوصلته إلى الموت... وفاة صانع محتوى تركي بطريقة مروعة والسبب: وزنه!
منوعات
11:45
هوايته أوصلته إلى الموت... وفاة صانع محتوى تركي بطريقة مروعة والسبب: وزنه!
4
صحف اليوم
01:01
إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)
صحف اليوم
01:01
إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)
5
خبر عاجل
13:12
رئيس الجمهورية تبلّغ بأنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالجنوب تسلّم لبنان 4 أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد
خبر عاجل
13:12
رئيس الجمهورية تبلّغ بأنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالجنوب تسلّم لبنان 4 أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد
6
خبر عاجل
08:23
أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل
خبر عاجل
08:23
أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل
7
صحف اليوم
00:59
الجلسة الوزارية الخميس قد تشهد مفاجأة (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:59
الجلسة الوزارية الخميس قد تشهد مفاجأة (الشرق الأوسط)
8
آخر الأخبار
12:07
الصليب الأحمر اللبناني يتسلم كلا من محمد نجم وحسين عباس وحسين قطيش وأحمد السيد محمد شكر الذين كانوا معتقلين من قبل الجيش الاسرائيلي
آخر الأخبار
12:07
الصليب الأحمر اللبناني يتسلم كلا من محمد نجم وحسين عباس وحسين قطيش وأحمد السيد محمد شكر الذين كانوا معتقلين من قبل الجيش الاسرائيلي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More