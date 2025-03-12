تناول النبيذ الأبيض يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد... لدى النساء فقط!

روّج الخبراء للنبيذ الأحمر، على مدى سنوات طويلة، كخيار صحي أكثر من النبيذ الأبيض، لأنه يحتوي على الريسفيراترول، وهو مضاد أكسدة قوي يُمكن أن يُقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والالتهابات.وفي التفاصيل، وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nutrients، أن النبيذ الأبيض ليس الخيار المناسب للأشخاص الراغبين بالحفاظ على صحتهم على المدى الطويل.وحلل الباحثون 42 دراسة رصدية شملت نحو 96 ألف مشارك، و"لم يجدوا أي اختلافات في العلاقة بين استهلاك النبيذ الأحمر أو الأبيض وخطر الإصابة بالسرطان بشكل عام".ولاحظ الباحثون أن تناول النبيذ الأبيض يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 22 في المئة.وكشف الخبراء أن "تناول النبيذ الأبيض يرتبط بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بالسرطان لدى النساء فقط".وتعتبر هذه الدراسة من بين أحدث الدراسات التي تبحث في الفوائد المحتملة للنبيذ الأحمر الذي ارتبط في الماضي بتحسين صحة الأمعاء، وبشرة أكثر شبابًا، وزيادة الخصوبة.