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"من المحتمل أن تكون ضارة وخطيرة"... باحث يحذّر من تناول هذه الفاكهة
صحة وتغذية
2025-03-12 | 11:01
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"من المحتمل أن تكون ضارة وخطيرة"... باحث يحذّر من تناول هذه الفاكهة
ادعى الباحث في جامعة هارفارد، الدكتور نيك نورويتس، أن 3 أصناف من الفاكهة قد تكون ضارة للصحة ومن المحتمل أن تؤدي إلى زيادة في الوزن، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قال الدكتور نورويتس إن ارتفاع نسبة السكر في بعض الفاكهة قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
وشرح نورويتس أن المانغا، العنب والكاكايا تحتوي على مستويات عالية من السكريات الطبيعية مقارنة بأصناف أخرى من الفاكهة.
وفي تصريحات أثارت الجدل، اعتبر الدكتور نورويتس أن الفاكهة تحتوي على السكر ولو كان طبيعيا فهذا يشير إلى أنها غير صحية، واعتبارها طبيعية وصحية هو "تضليل للحقيقة".
وأوضح الدكتور نورويتس أن المانغا تحتوي على أعلى مستويات السكريات الطبيعية مستشهدًا بدراسة نُشرت عام 2021، والتي وجدت أدلة على أن الإفراط في استهلاك السكريات الطبيعية يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأنواع السرطان المرتبطة بها.
كما حذّر الدكتور نورويتس من مخاطر العنب والكاكايا نظرًا لاحتوائهما على نسبة مرتفعة من السكريات الطبيعية.
ويؤدي تناول الكثير من العنب إلى عدم امتصاص الجسم للسكريات الطبيعية بشكل صحيح، ما يعرّض الأشخاص إلى الشعور بالانتفاخ والغازات واضطراب المعدة.
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