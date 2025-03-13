موجودة في الماء... مادة كيميائية ترتبط بالإصابة بمشاكل صحية خطيرة والخبراء يحذرون!

وجدت دراسة أميركية حديثة أن حمض البيرفلوروكتانويك، وهو مادة كيميائية موجودة في مياه الصنبور، يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.



ويستخدم حمض البيرفلوروكتانويك عادةً ومنذ فترة طويلة في منتجات مثل المقالي وأغلفة المواد الغذائية لمنع التصاق مواد مثل البلاستيك.



وقام العلماء في هذه الدراسة بتغذية الفئران بنظام غذائي غني بالكربوهيدرات والدهون، ومياه شرب تحتوي على مستويات مختلفة من حمض البيرفلوروكتانويك.



وكشفت النتائج أن الفئران التي أُطعمت كميات متوسطة وكبيرة من هذه المادة الكيميائية شهدت ارتفاعًا في مستويات كوليسترول البروتين الدهني (LDL) في الدم والكبد، وهو الكوليسترول الضار".



ووجد العلماء أن غلي الماء، أو استخدام أباريق الترشيح البسيطة المتوفرة عادةً في المتاجر، يُقلل تركيز هذه المادة في الماء بنسبة تصل إلى 90 في المئة.