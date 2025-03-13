"تناول الشاي الأخضر يومياً يحمي من الإصابة بالخرف"... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!

وجدت دراسة يابانية أن تناول الشاي الأخضر يومياً يحمي الأشخاص وخاصة كبار السن من الإصابة بالخرف.ولم يجد الباحثون في هذه الدراسة أي دليل على أن تناول القهوة قد يمنع التدهور المعرفي، إلا أن نتائجهم قادتهم إلى استنتاج أن شرب الشاي الأخضر وخاصة ثلاثة أكواب أو أكثر يوميًا قد يساعد في الوقاية من الخرف.وتتوافق هذه النتائج مع نتائج دراسات سابقة أظهرت أن تناول الشاي الأخضر يمكن أن يحمي من الإصابة بالخرف.وأشار تحليل أُجري عام 2022 إلى أن خطر الإصابة بالخرف ينخفض بنسبة 6 في المئة مع كل كوب من الشاي الأخضر الذي نتناوله.ولا تقتصر فوائد الشاي الأخضر على تعزيز صحة الدماغ، فهو مضاد للأكسدة يساعد على الوقاية من السرطان والسكتة الدماغية، ويخفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، ويحسن صحة القلب.