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أمراض مزمنة والتهابات... هكذا تؤثر الأطعمة الغنية بالسكر على الصحة! (فيديو)

صحة وتغذية
2025-03-15 | 11:15
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أمراض مزمنة والتهابات... هكذا تؤثر الأطعمة الغنية بالسكر على الصحة! (فيديو)
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أمراض مزمنة والتهابات... هكذا تؤثر الأطعمة الغنية بالسكر على الصحة! (فيديو)

كشفت اختصاصية التغذية ميراي رزق قرباني أن تناول الأطعمة والمأكولات الغنية بالسكر يؤدي الى الإصابة بأمراض مزمنة، لأنها تحتوي على السكر المضاف والمصنع الذي يمتصه الجسم بسرعة ويؤثر بشكل سلبي على الصحة.

وقالت قرباني ضمن فقرة Good Food في برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI، إن "كمية السكر التي يتناولها الأشخاص حالياً كبيرة ومصدرها العصائر والشوكولا خلافاً لكمية السكر التي كان يتناولها الأشخاص سابقاً". 

وقدّمت قرباني بعض النصائح والإرشادات لتناول هذه الأطعمة باعتدال بهدف تعزيز صحة الجسم.

لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه:
 
 

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(فيديو)

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