أطعمة قد تخفف خطر الإصابة بالسرطان... تعرفوا عليها

أظهرت أبحاث جديدة أن تناول الحليب يوميا مع الأطعمة الغنية بالألياف، مثل البطاطا الحلوة والتفاح، قد يكون عاملًا أساسيًا في الوقاية من السرطان.



وفي التفاصيل، شرح الدكتور ستيفن لي-كونغ أن البحث يشدد على أهمية اتباع نهج غذائي متوازن كجزء من استراتيجية شاملة للوقاية من سرطان القولون.



ويُذكر أن الألياف تُغذي بكتيريا الأمعاء النافعة بشكل انتقائي ما يُقلل من خطر الإصابة بالسرطان.



كما أن الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم المُصنّعة والفقيرة بالألياف تُعزز نمو البكتيريا الضارة التي قد تُساهم في الالتهاب وتطور السرطان.



وتوفر الكربوهيدرات الموجودة في الحبوب والفواكه والخضار العناصر الغذائية الأساسية والألياف، وهي مُفيدة لصحة الأمعاء، وقد تحمي من سرطان القولون.



وأشار البحث إلى أن منتجات الألبان وخاصة الحليب، قد يكون لها تأثيرا وقائيا ضد سرطان القولون كونها تحتوي على الكالسيوم والفيتامين د.



وعلى الرغم من أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا، إلا أن الفحص المنتظم يبقى الطريقة الأكثر فعالية للكشف المبكر عن سرطان القولون وعلاجه.