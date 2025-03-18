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لمعالجة سرطان البروستات... نظام غذائي قادر على مساعدتكم

صحة وتغذية
2025-03-18 | 10:49
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لمعالجة سرطان البروستات... نظام غذائي قادر على مساعدتكم
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لمعالجة سرطان البروستات... نظام غذائي قادر على مساعدتكم

كشفت دراسة بريطانية أن اتباع نظام غذائي صحي للأمعاء، يشمل البروكلي، التوت البري، الشاي الأخضر والبروبيوتيك، قد يوقف نمو سرطان البروستات، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، شملت الدراسة 212 رجلاً مصابًا بسرطان البروستات حيث وجد الخبراء أن معدل تطور المرض انخفض بنسبة تصل إلى 42% لدى الأشخاص الذين أدخلوا هذه الأطعمة إلى نظامهم الغذائي.

وقال البروفيسور روبرت توماس إن النتائج منحت الأمل للعديد من الرجال المصابين بسرطان البروستات، حيث كان بإمكانهم التحكم في مرضهم من خلال تغيير نظامهم الغذائي.

وأضاف توماس أن النظام الغذائي قد يُجنّب الأشخاص الخضوع للعلاج الإشعاعي والجراحة وآثارهما الجانبية المزعجة.

وشرح البروفيسور توماس أن المواد الكيميائية النباتية تعزز نشاط مضادات الأكسدة في الجسم، ما يحمي الأشخاص من تلف الحمض النووي الذي يُعدّ مُحفّزًا لتكوين السرطان.

وأضاف البروفيسور توماس أن المواد الكيميائية النباتية تُخفّف الالتهاب الزائد، وهو مُحفّز قوي لنمو الخلايا السرطانية.

واكتُشف أن المواد الكيميائية النباتية تلعب دورًا رئيسيًا في المساعدة على الحفاظ على توازن صحي لبكتيريا الأمعاء الجيدة.

ويُذكر أن الأمعاء السليمة تساعد على منع تسرب السموم المُحفّزة للسرطان إلى الجسم.

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