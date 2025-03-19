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"تعديل بسيط في نظامكم الغذائي يخلصكم من طنين الأذن"... هذا ما كشفته أحدث الدراسات!
صحة وتغذية
2025-03-19 | 10:00
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"تعديل بسيط في نظامكم الغذائي يخلصكم من طنين الأذن"... هذا ما كشفته أحدث الدراسات!
وجدت دراسة صينية حديثة أن اتباع نظام غذائي غني بالفاكهة، والألياف، ومنتجات الألبان، والكافيين قد يقلل من خطر الإصابة بطنين الأذن.
ووجد الباحثون أن الكافيين والفواكه والألياف ومنتجات الألبان قللت من خطر الإصابة بطنين الأذن بنسبة تصل إلى 35 في المئة.
وأشار الباحثون إلى أن هذه الأطعمة قد تُحسّن وظائف الأوعية الدموية وتزيد من حساسية الأنسولين، مما يزيد تدفق الدم ويُقلل الالتهاب في الأذن.
ودعا الباحثون إلى إجراء المزيد من الدراسات، قائلين: "من الضروري تفسير نتائجنا بحذر نظراً لتدني جودة الأدلة المتاحة بشكل عام".
المصدر
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