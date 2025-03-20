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اختصاصية تغذية تكشف: هذا هو الوقت الأمثل لتناول وجبة الفطور!
صحة وتغذية
2025-03-20 | 05:20
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اختصاصية تغذية تكشف: هذا هو الوقت الأمثل لتناول وجبة الفطور!
كشفت اختصاصية التغذية سامانثا كاسيتي أن الوقت الأمثل لتناول وجبة الفطور هو قبل الساعة الثامنة والنصف صباحاً.
وأوضحت كاسيتي أن تناول وجبة الفطور في هذا الوقت المحدد يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم ويحافظ على صحة القلب.
وأضافت كاسيتي أن "الأبحاث تدعم فكرة أن الأشخاص الذين يستهلكون معظم سعراتهم الحرارية في وقت مبكر، يميلون إلى إيجاد سهولة أكبر في الحفاظ على وزن صحي نظراً لأن الجسم يكون أكثر حساسية للأنسولين في الصباح، ما يعني أنه يستطيع معالجة الكربوهيدرات بشكل أكبر".
ونصحت كاسيتي بتناول وجبة الفطور في وقت ثابت يومياً، قائلةً إن "الجسم يزدهر عادةً بالروتين".
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