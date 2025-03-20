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تحذير طبي: ارتداء العدسات اللاصقة يعرضكم للإصابة بحالة خطيرة

صحة وتغذية
2025-03-20 | 09:39
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تحذير طبي: ارتداء العدسات اللاصقة يعرضكم للإصابة بحالة خطيرة
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تحذير طبي: ارتداء العدسات اللاصقة يعرضكم للإصابة بحالة خطيرة

يُفضّل العديد من الأشخاص ارتداء العدسات اللاصقة بدلاً من النظارات بسبب المظهر الذي توفره بالإضافة إلى سهولة استخدامها، إلا أنها قد تعرضهم لخطر الإصابة بحالة خطيرة محتملة في العين تُسمى نقص أكسجة القرنية.

وشرح الدكتور ماثيو غورسكي، مدير الجودة في خط خدمات طب العيون في نورثويل هيلث، أن "نقص أكسجة القرنية هي مشكلة شائعة تحدث عندما لا تحصل القرنية على كمية كافية من الأكسجين".

وأوضح غورسكي: "قد تُقلل العدسات اللاصقة أحيانًا من كمية الأكسجين التي تمتصها القرنية، مما يؤدي إلى نقص أكسجة القرنية".

وتشمل أعراض الإصابة بنقص الأكسجة القرنية الحكة أو التهيّج، أو احمرار العين، والشعور بوجود جسم غريب، حساسية للضوء، الألم والضعف في الرؤية.

وأكّد غورسكي أن الجزء المهم في علاج هذه الحالة هو مراجعة الطبيب فورًا في حال ظهور الأعراض"، مضيفاً أن "الحالات الأكثر شدة قد تؤدي إلى التهاب، أو عدوى، أو خدوش، أو ندوب، أو ضعف شديد في البصر".

ويشمل العلاج عادةً التوقف عن استخدام العدسات اللاصقة أو التقليل منها، بالإضافة إلى ترطيب العين بقطرات موضعية ودموع اصطناعية، او اللجوء إلى الجراحة في حال تطوره بشكل كبير.

ونصح غورسكي بالتأكد من "استخدام النوع المناسب من العدسات اللاصقة الأكثر نفاذية للأكسجين" والحفاظ على "نظافتها وفقًا لتعليمات طبيب العيون" لتجنب الإصابة بهذه الحالة.

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