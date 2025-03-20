الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
10
o
البقاع
4
o
الجنوب
10
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
10
o
البقاع
4
o
الجنوب
10
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دراسة تكشف معلومات صادمة: هكذا يؤثر الغليكوجين على نمو أورام سرطان الرئة!
صحة وتغذية
2025-03-20 | 11:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دراسة تكشف معلومات صادمة: هكذا يؤثر الغليكوجين على نمو أورام سرطان الرئة!
كشفت دراسة أميركية حديثة أن ارتفاع نسبة الغليكوجين في الدم يزيد خطر نمو أورام سرطان الرئة.
ووجد العلماء أن الغليكوجين، وهو جزيء يخزّن الغلوكوز، يغذي الأورام السرطانية ويسّرع نموها.
وقام العلماء في هذه الدراسة، بإخضاع الفئران لنظام غذائي غربي غني بالدهون والفركتوز، وهو سكر فاكهة يستخدم عادةً في الأطعمة والمشروبات المصنعة، ولاحظوا نمو الأورام السرطانية لديها بشكل ملحوظ.
وخلص العلماء إلى أن "النظام الغذائي الغربي النموذجي يزيد من مستويات الغليكوجين، الذي يُغذي أورام سرطان الرئة بتوفير اللبنات الأساسية لنموها".
ومن جهته، أشار رامون صن، مدير مركز جامعة فلوريدا لأبحاث الجزيئات الحيوية المكانية المتقدمة، إلى أن "تأثير النظام الغذائي على سرطان الرئة لم يُدرس جيدًا كغيره من أنواع السرطان".
وصرّح صن: "لم يُنظر إلى سرطان الرئة تقليديًا على أنه مرض مرتبط بالنظام الغذائي خلافاً لأنواع السرطان الأخرى مثل سرطان البنكرياس أو سرطان الكبد".
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
معلومات
صادمة:
الغليكوجين
أورام
سرطان
الرئة!
التالي
اختصاصية تغذية تكشف: هذا هو الوقت الأمثل لتناول وجبة الفطور!
من ترقق العظام الى ضعف البصر... جسم الإنسان في الفضاء يواجه مخاطر صحية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-02-04
دراسة: تلوث الهواء يؤدي إلى انتشار سرطان الرئة لدى غير المدخنين
صحة وتغذية
2025-02-04
دراسة: تلوث الهواء يؤدي إلى انتشار سرطان الرئة لدى غير المدخنين
0
صحة وتغذية
2025-01-10
دراسة تكشف: هكذا تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على الوقاية من التسمم الغذائي!
صحة وتغذية
2025-01-10
دراسة تكشف: هكذا تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على الوقاية من التسمم الغذائي!
0
صحة وتغذية
2025-03-11
دراسة تكشف... تناول الأسماك يؤثر بشكل إيجابي على سلوك الأطفال
صحة وتغذية
2025-03-11
دراسة تكشف... تناول الأسماك يؤثر بشكل إيجابي على سلوك الأطفال
0
صحة وتغذية
2025-03-16
علاقة صادمة بين التوتر والشيب المبكر... هذا ما كشفته دراسة جديدة
صحة وتغذية
2025-03-16
علاقة صادمة بين التوتر والشيب المبكر... هذا ما كشفته دراسة جديدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
13:00
لهذا السبب... مُحبو السهر أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب
صحة وتغذية
13:00
لهذا السبب... مُحبو السهر أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب
0
صحة وتغذية
09:39
تحذير طبي: ارتداء العدسات اللاصقة يعرضكم للإصابة بحالة خطيرة
صحة وتغذية
09:39
تحذير طبي: ارتداء العدسات اللاصقة يعرضكم للإصابة بحالة خطيرة
0
صحة وتغذية
05:20
اختصاصية تغذية تكشف: هذا هو الوقت الأمثل لتناول وجبة الفطور!
صحة وتغذية
05:20
اختصاصية تغذية تكشف: هذا هو الوقت الأمثل لتناول وجبة الفطور!
0
علوم وتكنولوجيا
16:43
من ترقق العظام الى ضعف البصر... جسم الإنسان في الفضاء يواجه مخاطر صحية
علوم وتكنولوجيا
16:43
من ترقق العظام الى ضعف البصر... جسم الإنسان في الفضاء يواجه مخاطر صحية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-02-21
كرامي تابعت موضوع المدرسة المستهدفة بقصف إسرائيلي في وادي خالد
أخبار لبنان
2025-02-21
كرامي تابعت موضوع المدرسة المستهدفة بقصف إسرائيلي في وادي خالد
0
أخبار لبنان
06:59
المدير العام للأمن العام استقبل السفيرة الأميركية... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
06:59
المدير العام للأمن العام استقبل السفيرة الأميركية... وهذا ما جرى بحثه
0
آخر الأخبار
13:56
صحفي من أكسيوس في منشور على إكس: إسرائيل والولايات المتحدة ستجريان محادثات استراتيجية بشأن القضية النووية الإيرانية بالبيت الأبيض الأسبوع المقبل
آخر الأخبار
13:56
صحفي من أكسيوس في منشور على إكس: إسرائيل والولايات المتحدة ستجريان محادثات استراتيجية بشأن القضية النووية الإيرانية بالبيت الأبيض الأسبوع المقبل
0
حال الطقس
2025-03-17
بعد موجة الحرّ ..انخفاض بدرجات الحرارة وامطار متفرّقة
حال الطقس
2025-03-17
بعد موجة الحرّ ..انخفاض بدرجات الحرارة وامطار متفرّقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
في الفوروم دو بيروت... أجواء الفرح والربح لا تزال مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
14:54
في الفوروم دو بيروت... أجواء الفرح والربح لا تزال مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
أكرم إمام أوغلو... ربط الـCravate وذهب مع الشرطة
تقارير نشرة الاخبار
14:52
أكرم إمام أوغلو... ربط الـCravate وذهب مع الشرطة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عزل شمال غزة عن جنوبها وتكثيف الضغط عليها... الإستراتيجية الجديدة للجيش الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عزل شمال غزة عن جنوبها وتكثيف الضغط عليها... الإستراتيجية الجديدة للجيش الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
التغير المناخي يهدد الزراعة...وهذه حلول الوزارة
تقارير نشرة الاخبار
14:49
التغير المناخي يهدد الزراعة...وهذه حلول الوزارة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
الجامعة اليسوعية تحتفل بمرور 150 عامًا على تأسيسها
تقارير نشرة الاخبار
14:47
الجامعة اليسوعية تحتفل بمرور 150 عامًا على تأسيسها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
الفساد القضائي...تابع والرهان على التمييزية لملاحقة جميع المتورطين جزائيًا
تقارير نشرة الاخبار
14:43
الفساد القضائي...تابع والرهان على التمييزية لملاحقة جميع المتورطين جزائيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
آلية تعيينات جديدة لموظفي الفئة الاولى..اليكم تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
14:18
آلية تعيينات جديدة لموظفي الفئة الاولى..اليكم تفاصيلها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
في رمضان طرابلس وجبل محسن ينتصران على الفوضى
تقارير نشرة الاخبار
14:10
في رمضان طرابلس وجبل محسن ينتصران على الفوضى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أحداث حوش السيد علي فتحت النقاش على نشر قوات دولية على الحدود مع سوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أحداث حوش السيد علي فتحت النقاش على نشر قوات دولية على الحدود مع سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:05
حرارة باردة جدا وثلوج على هذا الارتفاع...
حال الطقس
01:05
حرارة باردة جدا وثلوج على هذا الارتفاع...
2
أخبار لبنان
16:52
المبعوث الاميركيّ للشرق الاوسط: لبنان دولة مستقلة تتخذ قراراتها بنفسها ونثق بقيادة الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام
أخبار لبنان
16:52
المبعوث الاميركيّ للشرق الاوسط: لبنان دولة مستقلة تتخذ قراراتها بنفسها ونثق بقيادة الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام
3
أخبار دولية
06:32
بوتين يرسل رسالة إلى نظيره السوري
أخبار دولية
06:32
بوتين يرسل رسالة إلى نظيره السوري
4
خبر عاجل
10:30
الجيش: إغلاق معابر غير شرعية في القاع والهرمل
خبر عاجل
10:30
الجيش: إغلاق معابر غير شرعية في القاع والهرمل
5
اسرار
00:31
أسرار الصحف 20-3-2025
اسرار
00:31
أسرار الصحف 20-3-2025
6
صحف اليوم
00:53
هذا ما سيحضر في مجلس الوزراء اليوم (اللواء)
صحف اليوم
00:53
هذا ما سيحضر في مجلس الوزراء اليوم (اللواء)
7
أخبار لبنان
05:15
وزارة الشؤون الاجتماعية: تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار في إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة
أخبار لبنان
05:15
وزارة الشؤون الاجتماعية: تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار في إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة
8
أخبار لبنان
12:59
رئيس الجمهورية: اليوم أكون قد أمضيتُ في هذا الصرح سبعين يوماً...
أخبار لبنان
12:59
رئيس الجمهورية: اليوم أكون قد أمضيتُ في هذا الصرح سبعين يوماً...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More