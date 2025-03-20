دراسة تكشف معلومات صادمة: هكذا يؤثر الغليكوجين على نمو أورام سرطان الرئة!

كشفت دراسة أميركية حديثة أن ارتفاع نسبة الغليكوجين في الدم يزيد خطر نمو أورام سرطان الرئة.ووجد العلماء أن الغليكوجين، وهو جزيء يخزّن الغلوكوز، يغذي الأورام السرطانية ويسّرع نموها.وقام العلماء في هذه الدراسة، بإخضاع الفئران لنظام غذائي غربي غني بالدهون والفركتوز، وهو سكر فاكهة يستخدم عادةً في الأطعمة والمشروبات المصنعة، ولاحظوا نمو الأورام السرطانية لديها بشكل ملحوظ.وخلص العلماء إلى أن "النظام الغذائي الغربي النموذجي يزيد من مستويات الغليكوجين، الذي يُغذي أورام سرطان الرئة بتوفير اللبنات الأساسية لنموها".ومن جهته، أشار رامون صن، مدير مركز جامعة فلوريدا لأبحاث الجزيئات الحيوية المكانية المتقدمة، إلى أن "تأثير النظام الغذائي على سرطان الرئة لم يُدرس جيدًا كغيره من أنواع السرطان".وصرّح صن: "لم يُنظر إلى سرطان الرئة تقليديًا على أنه مرض مرتبط بالنظام الغذائي خلافاً لأنواع السرطان الأخرى مثل سرطان البنكرياس أو سرطان الكبد".