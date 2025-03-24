"تناول الجوز يعزز صحة القلب والأوعية الدموية"... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات!

وجدت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، أن تناول الجوز يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.ويحتوي الجوز على مضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة والألياف، التي تُساعد على مكافحة أمراض القلب.وتناول نصف الأشخاص الذين شاركوا في هذه الدراسة الطعام بالطريقة المعتادة، بينما تناول النصف الآخر منهم حفنتين من الجوز يومياً.ولاحظ العلماء أن خطر الإصابة بأمراض القلب انخفض لدى الأشخاص الذين تناولوا الجوز يومياً.ووجد العلماء أن الأشخاص الذين تناولوا الجوز يومياً شهدوا أيضاً زيادة بنسبة 17 في المئة في جودة نظامهم الغذائي بشكل عام.