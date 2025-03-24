طبيبة تحذّر: الشعور بالتعب المستمر قد يدّل على الإصابة بمرض خطير!

حذّرت الطبيبة العامة، الدكتورة ميلي رايزادا من أن الشعور بالتعب لأسابيع عدة قد يشير إلى الإصابة باضطراب متلازمة التعب المزمن (CFS)، المعروف أيضًا باسم التهاب الدماغ والنخاع العضلي.وبحسب رايزادا، فإن أعراض هذه المتلازمة تشمل الصعوبة في التفكير والتركيز بالإضافة إلى المشاكل في النوم وضعف الذاكرة.وأضافت رايزادا أن الإرهاق، والصداع، والدوار، وخفقان القلب بالإضافة إلى التهاب الحلق المتكرر أو تورم الغدد هي من بين الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بهذه المتلازمة.وقالت رايزادا: "يمكن أن يُساعد التقييم المبكر على تحديد الأسباب المحتملة للإصابة بهذه المتلازمة"، لافتةً إلى أنه "يمكن للأطباء تجربة سلسلة من الأدوية، بما في ذلك مضادات الاكتئاب، بالإضافة إلى العلاج الطبيعي والاستشارة لعلاجها".