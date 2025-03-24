"فصائل دم معيّنة تزيد خطر الإصابة بالسرطان"... دراسة صادمة وهذه تفاصيلها!

كشفت دراسة حديثة أن أصحاب فصائل الدم A، وB وAB هم أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان المميتة.ووجدت الدراسة أن أصحاب فصائل الدم A، وB وAB هم أكثر عرضة بنسبة 55 في المئة للإصابة بسرطان المعدة.كما وجدت الدراسة أن أصحاب فصيلة الدم A هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة، بالإضافة إلى أن أصحاب فصيلة الدم AB هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد.وحثّ الخبراء على توخي الحذر عند تفسير الروابط بين فصائل الدم والسرطان، مشيرين إلى أن أعداد المشاركين في الدراسات غالبًا ما تكون صغيرة، وأن التجارب تفشل في مراعاة عوامل أخرى تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مثل تناول الكحول أو التدخين.