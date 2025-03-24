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بحث جديد يكشف: مرضى سرطان القولون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب
صحة وتغذية
2025-03-24 | 11:45
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بحث جديد يكشف: مرضى سرطان القولون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب
اكتشف فريق من الباحثين في الولايات المتحدة الأميركية أن مرضى سرطان القولون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب لاحقًا، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
واكتشف الباحثون أن المرضى كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16% بعد تلقيهم "رعاية مكثفة" لمكافحة السرطان.
وحللت الدراسة بيانات أكثر من 630 ألف بالغ في الولايات المتحدة شُخِّصوا بسرطان القولون بين عامي 2000 و2021.
وقال الدكتور أحسن أياز إنه بناءً على نتائج الدراسة، تُعدّ فترة العامين التي تلي تشخيص سرطان القولون فترةً حرجةً يحتاج فيها المرضى إلى رعاية مكثفة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
ونصح الدكتور أياز باتباع نهج مكثف للسيطرة على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم.
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