منها الإمساك... أعراض شائعة تنذر بوجود أحد أخطر أنواع السرطان

تُعتبر بعض أعراض سرطان الأمعاء شائعة جدًا، ولكن لا يعني ظهورها بالضرورة الإصابة بالمرض الخبيث إنما مراجعة الطبيب تُعد لازمة، خاصةً إذا استمرت لثلاثة أسابيع أو أكثر.



ووفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، يُعتبر الإمساك من الأعراض الشائعة، فإن ما يقرب من 30% من حالات سرطان الأمعاء ناتجة عن قلة تناول الألياف.



وقد تشمل أعراض سرطان الأمعاء تغيرات في البراز، أو الإسهال، أو الإمساك غير المعتاد.



وتصبح الحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل من المعتاد، كما أن وجود دم في البراز يُعتبر أحد أعراض سرطان الأمعاء الشائعة.



كذلك، النزيف من المؤخرة، الانتفاخ، فقدان الوزن من دون المحاولة والشعور بالتعب الشديد من دون القيام بأي مجهود تُعد من الأعراض الشائعة.