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صلة وثيقة بين النظام الغذائي النباتي والشيخوخة الصحية... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

صحة وتغذية
2025-03-25 | 11:26
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صلة وثيقة بين النظام الغذائي النباتي والشيخوخة الصحية... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
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صلة وثيقة بين النظام الغذائي النباتي والشيخوخة الصحية... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

أشارت دراسة تحليلية واسعة النطاق إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي قد يكون مفتاحًا لتجنب 11 حالة صحية مميتة في مراحل متقدمة من العمر، بما في ذلك جميع أنواع السرطان تقريبًا، وداء السكري، والتدهور المعرفي.

وفي التفاصيل، وجد العلماء أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات الطازجة ومنتجات الألبان قليلة الدسم، من دون تناول اللحوم، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشيخوخة الصحية.
 
وتتبع باحثون دوليون الحالة الصحية والنظام الغذائي الخاص بألف شخص أميركي في الخمسينيات من عمرهم لأكثر من 30 عامًا، وسجلوا حالات إصابة بعدد من الأمراض مثل السرطان، والسكري، والنوبات القلبية، وأمراض القلب، وقصور القلب، والسكتة الدماغية، والفشل الكلوي، وأمراض الرئة، ومرض باركنسون، والتصلب اللويحي.
 
ودرس الباحثون أيضاً الوظائف الإدراكية للمشاركين وصحتهم البدنية والعقلية بشكل عام.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين التزموا بنظام غذائي نباتي مع تناول بعض منتجات الألبان قليلة الدسم، كانوا أقل عرضة بنسبة تصل إلى 86 في المئة للإصابة بهذه الأمراض.

كما وجد الباحثون أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة، مثل الوجبات الجاهزة والبيتزا المجمدة والمشروبات الغازية، يرتبط بانخفاض احتمالية "الشيخوخة الصحية" بنسبة 32 في المئة.

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