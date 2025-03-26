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قياس محيط الخصر يتنبأ بإصابتكم بـ6 أنواع مختلفة من السرطان... هذا ما كشفته دراسة حديثة!

صحة وتغذية
2025-03-26 | 08:36
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قياس محيط الخصر يتنبأ بإصابتكم بـ6 أنواع مختلفة من السرطان... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
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قياس محيط الخصر يتنبأ بإصابتكم بـ6 أنواع مختلفة من السرطان... هذا ما كشفته دراسة حديثة!

أشارت دراسة جديدة إلى أن قياس محيط الخصر قد يكشف احتمالية الإصابة بستة أنواع من السرطان على الأقل.

ووجد خبراء من السويد أن زيادة محيط الخصر بمقدار 11 سم على مدار 14 عامًا تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة، بما في ذلك سرطان القولون والثدي والبنكرياس.

كما وجد الخبراء أن انتشار السمنة في منتصف العمر حول البطن كان مؤشرًا مهمًا لخطر الإصابة بالسرطان لدى الرجال، حيث زاد من خطر إصابتهم بالمرض بنسبة 25 في المئة.

وتوصل الخبراء إلى أن مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر يُعطيان مقياسًا متساويًا لخطر الإصابة لدى النساء، حيث ارتبطت زيادة محيط خصر المرأة بمقدار 12 سم وزيادة مؤشر كتلة الجسم بمقدار 4.3 نقطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان لدى النساء بنسبة 12 في المئة.

وأوضح الخبراء  أن محيط الخصر قد يكون مقياسًا أفضل لخطر الإصابة بالسرطان لدى الرجال، لأن مؤشر كتلة الجسم "لا يوفر معلومات عن توزيع الدهون".

وقال الخبراء إن دهون البطن السامة، مثل الكرش أو الإطار الاحتياطي، التي تحيط بالأعضاء الحيوية، والتي رُبطت سابقًا بخطر الإصابة بالسرطان، تُقاس بشكل أفضل من خلال محيط الخصر.

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