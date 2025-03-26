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أطعمة عليكم تجنبها عند تناول الفطور... تعرفوا عليها

صحة وتغذية
2025-03-26 | 14:00
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أطعمة عليكم تجنبها عند تناول الفطور... تعرفوا عليها
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أطعمة عليكم تجنبها عند تناول الفطور... تعرفوا عليها

من المعروف أن بعض الأطعمة تُسبب ارتفاعًا حادا في نسبة الكوليسترول في الدم، الأمر الذي دفع بالصيدلاني عباس كناني إلى تقديم النصائح الغذائية لمتابعيه.

وأشار كناني إلى أنه ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول تجنّب المعجنات، كونها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة كالزبدة والزيوت، وتحتوي على سكريات مضافة، كما أنها تُعتبر فقيرة بالعناصر الغذائية.

ويُذكر أن الدهون المشبعة ترفع مستوى الكوليسترول "الضار"، المعروف أيضًا باسم كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الـ"LDL".

ويمكن أن يتسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم إلى تراكم المادة الدهنية في الشرايين، ما يؤدي إلى انسدادها وازدياد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وفي هذا السياق، أوصى كناني بتناول وجبة إفطار مختلفة وصحية، مثلا "التوت الأسود والفراولة يخفضان مستويات الكوليسترول في الدم، وبإمكان الأشخاص إضافة بعض المكسرات غير المملحة مثل اللوز والجوز".
 

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