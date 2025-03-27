3 أطعمة تزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس... تجنبوا تناولها بكثرة!

حذّر الطبيب العام، الدكتور سرمد ميزر من أن تناول الطعام المحروق، واللحوم المصنعة والكحول يزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.وقال ميزر إن "اللحوم المحروقة تحديداً تحتوي على أمينات حلقية غير متجانسة أو هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات، والتي أظهرت بعض الدراسات أنها تُسبب تلفًا في الحمض النووي، ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان".وأوصى ميزر الأشخاص الراغبين في تقليل خطر إصابتهم بالسرطان بتجنب تناول اللحوم المصنعة مثل النقانق، ولحم الخنزير المقدد، والبيبروني، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية صنفت هذه الأطعمة على أنها "مادة مسرطنة من المجموعة الأولى بسبب مركبات النتريت والنترات الموجودة فيها".ونصح ميزر بعدم تناول الكحول لأنه يتحلل إلى مادة ثانوية سامة تُسمى الأسيتالديهيد، والتي قد تُسبب تلف الحمض النووي وتُعيق إصلاح الخلايا"، مضيفاً أنه يؤثر أيضاً على مستويات الهرمونات ويضعف امتصاص العناصر الغذائية.وتابع ميزر: "يرتبط الإفراط في تناول الكحول أيضاً بأمراض الكبد، ومشاكل القلب، وأنواع مختلفة من السرطان منها سرطان الثدي والمريء".