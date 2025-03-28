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حقيقة صادمة كشفها العلماء... "الرجال ليسوا بمستوى النساء في الاستماع" وهذه التفاصيل

صحة وتغذية
2025-03-28 | 10:48
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حقيقة صادمة كشفها العلماء... &quot;الرجال ليسوا بمستوى النساء في الاستماع&quot; وهذه التفاصيل
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حقيقة صادمة كشفها العلماء... "الرجال ليسوا بمستوى النساء في الاستماع" وهذه التفاصيل

أكّد العلماء أن الرجال ليسوا بمستوى النساء في الاستماع، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وفي التفاصيل، اكتشف الخبراء أن حاسة السمع لدى الرجال أقلّ بكثير من حاسة النساء في كل الترددات والفئات السكانية.

ويمكن أن يُفسّر هذا إلى حدٍّ ما سبب عدم سماعهم لطلب غسل الأطباق، أو إخراج القمامة.

وأجرى فريقٌ دوليٌّ من العلماء اختبارات سمعٍ على 450 فردًا من 13 مجموعة سكانية حول العالم، بما في ذلك الإكوادور، وإنكلترا، والغابون، وجنوب إفريقيا، وأوزبكستان.

وبحثوا في حساسية القوقعة داخل الأذن، ودرسوا كيفية نقلها لإشارات الدماغ استجابةً لسعاتٍ وتردداتٍ صوتيةٍ مختلفة.

ومن المعروف أن الناس عمومًا يتمتعون بسمعٍ أفضل في أذنهم اليمنى مقارنةً باليسرى، وأن السمع عادةً ما يتراجع مع التقدم في السن.

ومع ذلك، فوجئوا بنتائجهم حول تأثير جنس الشخص.

وكشف التحليل أن السمع يتأثر بالجنس أكثر من العمر، حيث أظهرت النساء حساسية سمع أعلى بمعدل 2 ديسيبل من الرجال بين جميع السكان الذين تمت دراستهم.

وفي حين يُعتبر هذا الفرق طفيفًا جدًا في شدة الصوت، إلا أن الباحثين أشاروا إلى أهميته.

واعتبر البروفيسور توري كينغ، المؤلف المشارك من جامعة باث أنه من المحتمل أن هذا الأمر يعود إلى اختلاف التعرض للهرمونات أثناء النمو في الرحم، نظرًا لوجود اختلافات هيكلية طفيفة بين الرجال والنساء في تشريح القوقعة.

بالإضافة إلى امتلاك النساء حساسية سمع أعلى، يُحققن أداءً أفضل في اختبارات السمع الأخرى وإدراك الكلام، مما يشير إلى أن أدمغتهن أفضل أيضًا في معالجة المعلومات.

وأضاف: "لا نعرف سبب ذلك حقًا، ولكن نظرًا للتأثير الضار للضوضاء على الصحة العامة، مثل جودة النوم وزيادة أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن امتلاك سمع أكثر حساسية في البيئات الصاخبة قد لا يكون دائمًا أمرًا جيدًا".

ووجد الفريق أن بيئة الشخص هي ثاني أهم تأثير على سمعه.

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