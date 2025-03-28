أسباب مفاجئة تؤدي لعدم فقدان الوزن على الرغم من تناول سعرات حرارية أقل

أشارت خبيرة التغذية، صوفي تروتمان، إلى أن ضعف العضلات، التوتر، قلة النوم والمشاكل الصحية تؤدي إلى زيادة الوزن، على الرغم من اتباع الأشخاص لحميات غذائية.



وأوضحت تروتمان أن كتلة العضلات في الجسم تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون، حتى ولو كان الجسم في حالة الراحة، وبحال كانت الكتلة منخفضة يبدو فقدان الوزن مهمة شاقة.



وشرحت تروتمان أن جلستين أسبوعيتين فقط من تمارين الأوزان في صالة الألعاب الرياضية تحدثان فرقًا كبيرًا، إذ تساعد على بناء عضلاتٍ خاليةٍ من الدهون، وتعزز معدل الأيض لدى الأشخاص بشكلٍ ملحوظ.



كما أوضحت تروتمان أن التوتر وقلة النوم يعيقان عملية فقدان الوزن لأن ارتفاع هرمون التوتر الكورتيزول، يُساهم في زيادة الوزن، خاصةً حول البطن.



وأضافت تروتمان أن قلة النوم تبطئ عملية فقدان الوزن من خلال تعطيل الهرمونات المُنظّمة للجوع مثل اللبتين والغريلين.