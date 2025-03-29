طبيب يكشف معلومات مهمة: هكذا يقلل الزبادي من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء!

نصح أخصائي الأورام، البروفيسور جاستن ستيبينغ الأشخاص بإضافة حصة من الزبادي (Yogurt) إلى نظامهم الغذائي اليومي لتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.وزعم ستيبينغ أن الزبادي يحتوي بشكل طبيعي على بكتيريا مقاومة للسرطان، ما يقلل خطر الإصابة بهذا المرض المعروف أيضًا بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 20 في المئة.وحذّر ستيبينغ من أن بعض أنواع الزبادي لا تقدم الفوائد الصحية نفسها، وأوصى بتناول الزبادي كامل الدسم والغني بالبروتين المشبع.ويعتقد الخبراء أن بكتيريا البيفيدوباكتيريوم الموجودة بشكل طبيعي في الزبادي تعمل على منع تكوّن الأورام.ووجد بحث بريطاني نُشر في شهر كانون الثاني الماضي أن تناول الحليب يوميًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بسرطان الأمعاء.