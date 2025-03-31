لتقليل خطر الإصابة بالسرطان ومكافحة الشيخوخة... تناولوا هذه الفاكهة يومياً!

يحتوي العنب على العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تجعله الخيار المناسب للأشخاص الذين يرغبون بالحفاظ على صحتهم وترطيب جسمهم.

وقال اختصاصي التغذية أنتوني دي مارينو إن العنب يحتوي على كمية كبيرة من الماء، مضيفاً أن حصة واحدة منه تحتوي على 62 سعرة حرارية فقط.

ويحتوي العنب على مضاد الأنثوسيانين الذي يحارب الجذور الحرة التي يمكن أن تتلف الخلايا وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى الريسفيراترول، المعروف بقدرته على تقليل الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

ولفت دي مارينو إلى أن تناول العنب يساعد على خفض ضغط الدم لأنه يحتوي على نسبة قليلة من الصوديوم.

وأظهرت الأبحاث أن العنب يُعزز صحة الدماغ، ويحارب الشيخوخة ويحافظ على نضارة البشرة.

وأشار دي مارينو إلى أن تناول العنب يحسّن نوعية النوم لأنه يحتوي على نسبة عالية من هرمون الميلاتونين الذي يساعد على النوم.

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