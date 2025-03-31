الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لتقليل خطر الإصابة بالسرطان ومكافحة الشيخوخة... تناولوا هذه الفاكهة يومياً!

صحة وتغذية
2025-03-31 | 05:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لتقليل خطر الإصابة بالسرطان ومكافحة الشيخوخة... تناولوا هذه الفاكهة يومياً!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لتقليل خطر الإصابة بالسرطان ومكافحة الشيخوخة... تناولوا هذه الفاكهة يومياً!

يحتوي العنب على العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تجعله الخيار المناسب للأشخاص الذين يرغبون بالحفاظ على صحتهم وترطيب جسمهم.

 

وقال اختصاصي التغذية أنتوني دي مارينو إن العنب يحتوي على كمية كبيرة من الماء، مضيفاً أن حصة واحدة منه تحتوي على 62 سعرة حرارية فقط.

 

ويحتوي العنب على مضاد الأنثوسيانين الذي يحارب الجذور الحرة التي يمكن أن تتلف الخلايا وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى الريسفيراترول، المعروف بقدرته على تقليل الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

 

ولفت دي مارينو إلى أن تناول العنب يساعد على خفض ضغط الدم لأنه يحتوي على نسبة قليلة من الصوديوم.

 

وأظهرت الأبحاث أن العنب يُعزز صحة الدماغ، ويحارب الشيخوخة ويحافظ على نضارة البشرة.

 

وأشار دي مارينو إلى أن تناول العنب يحسّن نوعية النوم لأنه يحتوي على نسبة عالية من هرمون الميلاتونين الذي يساعد على النوم.

 

المصدر

آخر الأخبار

صحة وتغذية

الإصابة

بالسرطان

ومكافحة

الشيخوخة...

تناولوا

الفاكهة

يومياً!

LBCI التالي
5 أخطاء شائعة تدمر الأسنان عند تنظيفها... تجنبوها الآن!
طبيب يكشف معلومات مهمة: هكذا يقلل الزبادي من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-02-06

لتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني... تناولوا القهوة من دون هذه الإضافات!

LBCI
صحة وتغذية
2025-03-12

"من المحتمل أن تكون ضارة وخطيرة"... باحث يحذّر من تناول هذه الفاكهة

LBCI
صحة وتغذية
2025-03-18

أطعمة قد تخفف خطر الإصابة بالسرطان... تعرفوا عليها

LBCI
صحة وتغذية
2025-01-14

دراسة: الأطعمة الغنية بالألياف تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
07:10

5 أخطاء شائعة تدمر الأسنان عند تنظيفها... تجنبوها الآن!

LBCI
صحة وتغذية
2025-03-29

طبيب يكشف معلومات مهمة: هكذا يقلل الزبادي من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء!

LBCI
موضة وجمال
2025-03-28

قشرة الموز والعناية بالبشرة... صيحة مغلوطة أم حقيقة علمية

LBCI
صحة وتغذية
2025-03-28

أسباب مفاجئة تؤدي لعدم فقدان الوزن على الرغم من تناول سعرات حرارية أقل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-03-30

بإطلالة بنفسجية ساحرة ورسالة معبّرة... معايدة مميزة من سيرين عبد النور لمتابعيها (صورة)

LBCI
فنّ
07:39

بعد مسيرة ناجحة ومميزة... وفاة المخرج الفرنسي إيف بواسيه عن 86 عاما

LBCI
صحة وتغذية
07:10

5 أخطاء شائعة تدمر الأسنان عند تنظيفها... تجنبوها الآن!

LBCI
أخبار لبنان
14:43

الامن العام: العثور على الشابة اللبنانية م. ط داخل مخيم البداوي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:22

جديد تحقيقات ملف الصورايخ على إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
06:59

ترامب لزيلينسكي: مشاكل كبيرة ستعانيها في حال تراجعت عن ابرام الاتفاق

LBCI
أخبار لبنان
06:56

الشيخ علي الخطيب: لنا الثقة بالعهد نقف الى جانبه وأمامه وخلفه

LBCI
أخبار دولية
05:11

القضاء الفرنسيّ يدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن باختلاس أموال عامة

LBCI
أخبار دولية
04:32

الرئيس السوري: الحكومة الجديدة راعت تنوع المجتمع السوري ولا يمكن إرضاء الجميع

LBCI
أخبار دولية
02:05

خامنئي: أميركا ستتلقى صفعة إذا تصرفت بناء على تهديدات ترامب

LBCI
أخبار لبنان
02:03

الشيخ قبلان: الانتخابات النيابية خيار سياسيّ وتمثيليّ والجيش اللبناني ضرورة وحماية وظيفته أكبر ضرورة

LBCI
أخبار دولية
00:37

ترامب توعّد إيران بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية

LBCI
أخبار دولية
13:40

فلسطين تتقدم في الأمم المتحدة: بين شرعية الترشح ورفض واشنطن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:35

ثلاثة موقوفين في قضية اطلاق الصواريخ... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
14:36

المديريّة العامة للأمن العام أوقفت مشتبه بهم بإطلاق الصواريخ في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
09:42

أدرعي: انتهاء التمرينات العسكرية...ولن نسمح لحزب الله بترميم نفسه

LBCI
أخبار لبنان
12:52

المفتي قبلان: يوم غد الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

LBCI
أخبار لبنان
14:43

الامن العام: العثور على الشابة اللبنانية م. ط داخل مخيم البداوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

زيارة سلام الى مكّة غير عادية…لهذه الأسباب!

LBCI
خبر عاجل
10:07

ترامب يهدد بتنفيذ عمليات "قصف" وفرض رسوم جمركية ثانوية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
13:32

الشرع يستعجل الإلتزام بالمطالب الأميركية.. ورسالة في الاتجاه المعاكس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More