5 أخطاء شائعة تدمر الأسنان عند تنظيفها... تجنبوها الآن!

كشف طبيب الأسنان، الدكتور آراش رافانبخش عن خمسة أخطاء شائعة يرتكبها الأشخاص عادة أثناء تنظيف أسنانهم، والتي قد تؤدي إلى إضعاف مينا الأسنان وتلف اللثة.

تنظيف الأسنان بعد تناول الفطور

حذّر رافانبخش من أن الأطعمة الحمضية، مثل عصير البرتقال والخبز المحمص، قد تُضعف مينا الأسنان، مضيفاً أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول هذه الأطعمة بوقت قصير قد يلحق الضرر بالأسنان.

وقال رافانبخش: "يوصي أطباء الأسنان بتنظيف الأسنان بالفرشاة في الصباح الباكر قبل تناول وجبة الفطور لإزالة البلاك والبكتيريا المتراكمة في الفم أثناء النوم".

وتابع: "يُوفر معجون الأسنان حماية أكبر ضد الأطعمة الحمضية، بينما تُحفّز طريقة تنظيف الأسنان بالفرشاة إنتاج اللعاب، ما يُساعد على هضم الطعام".

المضمضة بعد تنظيف الأسنان

نصح رافانبخش بعدم المضمضة مباشرة بعد تنظيف الأسنان، لأن هذه العملية تقلل من فعالية معجون الأسنان.

وأوصى رافانبخش بالانتظار لمدة 10-15 دقيقة على الأقل قبل وضع أي سوائل في الفم للسماح للفلورايد بالاستقرار وتقوية مينا الأسنان.

تنظيف الأسنان بقوة

أشار رافانبخش إلى أن تنظيف الأسنان بقوة يؤدي إلى إتلاف الأسنان واللثة، ونصح باستخدام فرشاة يدوية أو كهربائية ناعمة.

وتابع رافانبخش: "استخدموا 3 أصابع فقط للإمساك بالفرشاة لعدم الضغط بشكل كبير على الأسنان واللثة".

عدم تنظيف الأسنان بالخيط

شدد رافانبخش على أهمية تنظيف الأسنان باستخدام الخيط مرة واحدة يومياً على الأقل لإزالة البلاك المتراكم وحماية الأسنان من التسوس.

وأوصى رافانبخش بالمضمضة بغسول الفم بعد الوجبات للمساعدة على إزالة بقايا الطعام.

تنظيف الأسنان بطريقة خاطئة

نصح رافانبخش بعدم تنظيف الأسنان بحركات واسعة من اليمين إلى اليسار، وأوصى بتنظيف كل سن مع التدليك برفق بحركات دائرية مع إبقاء فرشاة الأسنان بزاوية 45 درجة للوصول إلى جميع الزوايا والشقوق الصغيرة في الفم.

وشدد رافانبخش على أهمية تنظيف اللسان للقضاء على البكتيريا وتحسين رائحة الفم.

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