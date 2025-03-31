صلة غير متوقعة بين السهر والإصابة بالاكتئاب... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يسهرون لوقت متأخر من الليل هم أكثر عرضة للإصابة بالإكتئاب.

وطلب الباحثون من الأشخاص الذين شاركوا في هذه الدراسة، تعبئة استبيان حول أنماط نومهم، ومعدلات اليقظة الذهنية والتأمل، ومستويات القلق والاكتئاب لديهم.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن الأشخاص الذين يسهرون لوقت متأخر من الليل هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، ويعود ذلك جزئيًا إلى تأخر التوقيت الاجتماعي لديهم، وبالتالي ضعف جودة النوم.

ووجدت الدراسة أيضاً أن الأشخاص الذين يسهرون لوقت متأخر من الليل يميلون إلى تناول كميات كبيرة من الكحول، بالإضافة إلى شعورهم بالقلق بشكل مستمر وانغماسهم بالتفكير بطريقة سلبية.

واعتقد الباحثون أن التقنيات المصممة لتهدئة العقل مثل التأمل يمكنها مساعدة هؤلاء الأشخاص على تقليل خطر إصابتهم بالإكتئاب.

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