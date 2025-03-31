للحفاظ على صحة العمود الفقري... تجنبوا هذه الوضعية خلال النوم!

كشف الخبير في وضعيات الجسم جيمس لينهاردت عن الوضعية التي يجب تجنبها خلال النوم للحفاظ على صحة العمود الفقري.

وقال لينهاردت إن وضعية القرفصاء (The Squatter Position) التي يستلقي فيها الأشخاص على البطن والجوانب مع وضع اليدين تحت الوسادة، هي "وضعية سيئة للغاية لأنها قد تؤدي إلى التواء الرقبة أو العمود الفقري".

وأشار لينهاردت إلى أن وضعيات المصفق (The Applauder Position) والمصارع (The Wrester Position) والقنفذ (The Hedgehog Position) تؤثر بشكل سلبي أيضاً على العمود الفقري والرقبة.

وأكد لينهاردت أن وضعية الجندي (The Soldier Position) التي يستلقي فيها الأشخاص على الظهر بشكل مستقيم هي الوضعية الأمثل لأنها تدعم العمود الفقري وتوزع وزن الجسم بشكل متوازن، مضيفاً أن وضعية الحالم (The Dreamer Position) تقلل أيضاً الضغط على العمود الفقري.

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