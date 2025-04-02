5 أسباب تؤدي إلى الشعور بالتعب بعد الاستيقاظ من النوم... تعرفوا عليها!

يشعر العديد من الأشخاص بالتعب والإرهاق عند استيقاظهم صباحاً على الرغم من حصولهم على قسط كاف من النوم.وأوضح أوليفر بينيت، المتحدث باسم شركة GroundingWell، أن هناك خمسة أسباب محتملة تؤدي إلى الشعور بالتعب بعد الاستيقاظ من النوم.وقال بينيت إن تناول أكثر من 400 ملغ من القهوة يومياً، أي حوالي أربعة أكواب، يمكن أن يسبب توتراً واضطرابات في النوم.ولفت بينيت إلى أن تناول الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية، والتي تحتوي على الدهون والكربوهيدرات، يجبر الجسم على إعادة توجيه جزء من تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، وهي عملية تستهلك الكثير من الطاقة.وأشار بينيت إلى أن التعرض للضوء الأزرق قد يؤثر سلباً على أنماط النوم، لأنه يحد من إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم بنسبة تصل إلى 50 في المئة.كما أوضح بينيت أن عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام قد يزيد من الشعور بالإرهاق، مضيفاً أن الإفراط في النوم يحدث خللاً بإيقاع الجسم الطبيعي وبجبره على الشعور بالتعب.